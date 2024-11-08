Του Βασίλη Κουφόπουλου

Το κυνήγι κατά της πειρατείας συνεχίζεται από τις αρχές. Αίσθηση προκάλεσε η εξάρθρωση μιας καλοστημένης εγκληματικής επιχείρησης, που φέρεται να είχε στήσει ένα «οικογενειακό δίδυμο» πατέρα και γιου, οι οποίοι κερδοσκοπούσαν αδρά από τις συνδρομές ενός παράνομου δικτύου IPTV.

Πάνοπλοι αστυνομικοί, με τη συμμετοχή δικαστικών λειτουργών συνέλαβαν πατέρα και γιο, που στην οικία τους μεταξύ άλλων ευρημάτων βρέθηκαν 255.000 ευρώ σε μετρητά, μεγάλος αριθμός ψηφιακών ευρημάτων, servers και πελατολόγιο χιλιάδων χρηστών πειρατικού περιεχομένου, τα οποία θα εξεταστούν από τις Αρχές. Οι χρήστες της παράνομης υπηρεσίας κινδυνεύουν να βρεθούν μπλεγμένοι σε ένα κυκεώνα νομικών προβλημάτων, καθώς ο εντοπισμός τους μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις

Πατέρας κα γιος φαίνεται να είχαν στήσει γιάφκα με ειδικά διαμορφωμένους αποκωδικοποιητές μεγάλης κλίμακας και πιθανολογείται να ότι δραστηριοποιούνταν ακόμα και στην χονδρεμπορία πειρατικού περιεχομένου, «πουλώντας σήμα» σε άλλους περατές για να φτιάξουν το μπουκέτο τους. Αποκαλυπτική ήταν η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί κατά την έφοδο, καθώς το διαμέρισμα όπου συνελήφθησαν οι δύο κατηγορούμενοι, σύμφωνα με πληροφορίες με κάμερες παρακολούθησης τελευταίας τεχνολογίας, τόσο μέσα όσο και έξω από την πολυκατοικία.

Το σύστημα παρακολούθησης, εξοπλισμένο με εξελιγμένες κάμερες που κάλυπταν κάθε γωνία, αποδεικνύει πόσο «προσεκτικοί» ήταν οι δράστες, φροντίζοντας να έχουν απόλυτο έλεγχο του χώρου και να διαφυλάξουν την παράνομη δράση τους από τα αδιάκριτα βλέμματα. Εκτός των σοβαρών ποινικών κυρώσεων κακουργηματικού χαρακτήρα, βαρύς αναμένεται να είναι ο πέλεκυς από το ΕΣΡ που δύναται να επιβάλει πρόστιμα που αγγίζουν ακόμα και τις 300.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομία εντός του σπιτιού των δύο ανδρών βρέθηκαν

Πέντε συσκευές IPTV box

Τρεις συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

Δώδεκα εσωτερικοί δίσκοι,

Εννιά εξωτερικά μέσα αποθήκευσης (USB Stick),

Μία πλακέτα- κάρτα ψηφιακού αποκωδικοποιητή,

Ένα σημειωματάριο με ιδιόχειρες σημειώσεις,

Τρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

Δύο ψηφιακοί αποκωδικοποιητές,

Δύο διακομιστές

128.050 ευρώ

Στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας εντοπίστηκαν:

Μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας

Εσωτερικός σκληρός δίσκος

τσάντα ώμου, με τρεις συσκευές IPTV box, τέσσερις εσωτερικούς δίσκους, εννιά USB stick, κάρτα μνήμης, πλακέτα- κάρτα ψηφιακού αποκωδικοποιητή OBV,

καθώς και το ποσό των 127.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. από την έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι μέσω των ψηφιακών συσκευών είχαν πρόσβαση σε ενεργή διαχειριστική πλατφόρμα (portal) IPTV με πλήθος διαθέσιμων ενεργών καναλιών και «μπουκέτων» καναλιών, καθώς και πλήθος ροών κατ' απαίτηση (on demand) περιεχομένου ταινιών και σειρών, με εκατοντάδες ενεργούς τελικούς χρήστες-συνδρομητές. Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη, ενώ το κατασχεθέν χρηματικό ποσό θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

