Η ΣΤΑΣΥ ενημερώνει το επιβατικό κοινό, πως για την εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στον 41ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, την Κυριακή 10 Νοεμβρίου οι Γραμμές 2 & 3 του Μετρό θα λειτουργούν από τις 5 το πρωί, μισή ώρα νωρίτερα από τη συνήθη ώρα έναρξης της κυκλοφορίας. Σημειώνεται, πως η Γραμμή 1 του Μετρό ξεκινά τη λειτουργία της στις 5 το πρωί.
Παράλληλα η ΣΤΑΣΥ, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, προχωρά σε ενίσχυση των δρομολογίων του Μετρό και αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών το ερχόμενο Σάββατο μεταξύ 14:00-19:00 και την Κυριακή από τις 7 το πρωί ως τη λήξη του Μαραθωνίου. Για το λόγο αυτό, δρομολογεί 2 επιπλέον συρμούς σε καθεμιά από τις 3 Γραμμές του Μετρό.
Στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» με εντολή της ΕΛ.ΑΣ από τις 2 το μεσημέρι του Σαββάτου ως τις 8μιση το βράδυ της Κυριακής τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ».
