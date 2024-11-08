Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν λόγω εκτέλεσης εργασιών στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, κατά το χρονικό διάστημα από 9-11-2024 έως 22-11-2024, καθόλη τη διάρκεια του 24ωρου.

Αναλυτικά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

- ΦΑΣΗ Α

Ολική κατάληψη δεξιάς και μισής μεσαίας λωρίδας, από το ύψος της συμβολής της με τη Λ. Ελ. Βενιζέλου και για 285 μέτρα μετά, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Ποσειδώνος.

- ΦΑΣΗ Β

Ολική κατάληψη αριστερής και μισής μεσαίας λωρίδας, από το ύψος της συμβολής της με τη Λ. Ελ. Βενιζέλου και για 165μ. μετά, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Ποσειδώνος.

- ΦΑΣΗ Γ

Ολική κατάληψη της λωρίδα εξόδου (αριστερή) προς την οδό Σοφίας Βέμπο και ταυτόχρονη ολική κατάληψη αριστερής και μισής μεσαίας με σημείο έναρξης το νότιο σημείο διακοπής της διαχωριστικής των κατευθύνσεων νησίδας της Λ. Βουλιαγμένης με σημείο πέρατος 110 μέτρα μετά, προς τη Λ. Ποσειδώνος.

- ΦΑΣΗ Δ

Ολική κατάληψη αριστερής και μισής μεσαίας λωρίδας, προ της συμβολής της με την οδό Σοφίας Βέμπο και για 295μ. πριν, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

- ΦΑΣΗ Ε

Ολική κατάληψη δεξιάς και μισής μεσαίας λωρίδας, προ της συμβολής της με την οδό Σοφίας Βέμπο και για 295μ. πριν, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος κάθε φορά.

Περιορισμοί που θα ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων:

- Όλες οι προαναφερόμενες φάσεις εργασιών θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και δεν είναι επιτρεπτό να διενεργούνται ταυτόχρονα, με εξαίρεση την κατάληψη της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας και της μισής μεσαίας της Λ. Βουλιαγμένης στην κατεύθυνση προς την Λ. Ποσειδώνος που επιβάλλεται να είναι ταυτόχρονες.

- Μείωση του ανώτατου ορίου ταχύτητας, αρχικά σε εβδομήντα (70), έπειτα σε πενήντα (50) και τελικά σε τριάντα (40) χλμ/ώρα, σε απόσταση οχτακοσίων (800), πεντακοσίων (500) και τριακοσίων (300) μέτρων αντίστοιχα, εκατέρωθεν των σημείων που οριοθετούν το χώρο κατάληψης για όλο το μήκος του.

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

