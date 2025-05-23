Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα βίντεο που είδε τις τελευταίες ώρες το φως της δημοσιότητας, στο οποίο εμφανίζονται ημίγυμνες γυναίκες να κάνουν pole dancing στο περιστύλιο των Ανακτόρων, στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Το Υπουργείο Πολιτισμού εξέδωσε ανακοίνωση, ενημερώνοντας ότι το περιστατικό δεν ήταν στο πλαίσιο εκδήλωσης ή γυρίσματος, για την οποία είχε δοθεί άδεια.

Το υπουργείο χαρακτηρίζει την πράξη «παράνομη», για την οποία «οι αρμόδιες υπηρεσίες υποβάλλουν άμεσα μήνυση κατά παντός υπευθύνου»

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού

«Σχετικά με το επεισόδιο που έλαβε χώρα τις μεταμεσονύκτιες ώρες της 23/5/2025 στα Παλαιά Ανάκτορα της Κέρκυρας δηλώνουμε τα εξής:

Το επεισόδιο έλαβε χώρα στον εξωτερικό χώρο των Ανακτόρων και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτού στο οποίο στεγάζεται η Δημοτική Πινακοθήκη της Κέρκυρας που είναι όμορη με το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας.

Για την παράνομη αυτή πράξη οι αρμόδιες υπηρεσίες ήτοι ο Δήμος Κέρκυρας και το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας υποβάλλουν άμεσα μήνυση κατά παντός υπευθύνου».



Πηγή: skai.gr

