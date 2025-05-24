Ένα νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα μας.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το φαινόμενο θα συνεχιστεί και αύριο, Κυριακή, 25 Μαΐου, επηρεάζοντας κυρίως τα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας. Σταδιακά, η σκόνη θα μετατοπιστεί ανατολικότερα, με αποτέλεσμα την Κυριακή να επηρεάζεται κυρίως η ανατολική και νότια χώρα.

Από τη Δευτέρα, οι άνεμοι βόρειων διευθύνσεων θα περιορίσουν τη μεταφορά σκόνης στα νοτιοανατολικά και θα συμβάλουν στην απομάκρυνσή της.

Πηγή: skai.gr

