Κέρκυρα: Διασωληνωμένος στο Παίδων «Αγία Σοφία» 14χρονος που έπεσε από πατίνι

Σε σοβαρή αλλά όχι κρίσιμη κατάσταση χειρουργείται αυτήν την ώρα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» ένας 14χρονος από την Κέρκυρα έπειτα από πτώση με πατίνι.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Κέρκυρας - όπου και χειρουργήθηκε - με σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι και επισκληρίδιο αιμάτωμα.

Ο κ. Γιαννάκος επισημαίνει ότι το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς - όπως αναφέρει - δεκάδες ανήλικοι καταλήγουν στα παιδιατρικά νοσοκομεία με τραυματισμούς έπειτα από ατυχήματα με πατίνια.

Πηγή: skai.gr

