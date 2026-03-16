Της Έλενας Γαλάρη

Εισοδήματα που φτάνουν τα 3,2 εκ.ευρώ φαίνεται να μην είχε δηλώσει στο πόθεν έσχες την τελευταία πενταετία 2020-2025 ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος.

Αυτό προκύπτει από τον έλεγχο που διεξήγαγε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, που έρευνα την κακοδιαχείριση κονδυλίων που προέρχονταν από προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες με τη διαφορά να φτάνει το 1,3 εκατομμύριο ευρώ εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή και για την πρώην Γενική Γραμματέα Εργασίας και πρώην υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς Άννα Στρατινάκη, ενώ στοιχεία για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες προέκυψαν και για τον νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος φέρεται ότι μέσα σε ένα έτος 2023-2024 δεν δήλωσε περιουσία που υπολογίζεται μεταξύ 700-800 χιλ.ευρώ.

Ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχει διαβιβάσει τη δικογραφία στον εισαγγελέα, ενώ τα ευρήματα θα διαβάσει τα ευρήματα και στο ελεγκτικό συνέδριο για να γίνει ο νόμιμος καταλογισμός στους υπόχρεους.

Πηγή: skai.gr

