Κέρκυρα: Αυτοκίνητο με μάνα και κόρη έπεσε σε ποτάμι

Συναγερμός σήμανε στην περιοχή Κουραμάδες στην Κέρκυρα, όταν ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μια μητέρα με την κόρη της έπεσε σε ποτάμι από ύψος 7 μέτρων.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, τα ασθενοφόρα μετέφεραν τις δύο γυναίκες στο νοσοκομείο, ενώ αναμένεται ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας τους με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι φαίνεται να είναι σοβαρή.

Πηγή: skai.gr

