Έτοιμος να υποδεχτεί τα φετινά Χριστούγεννα, είναι ο Δήμος Πειραιά, καθώς αυτή την Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Εκεί όπου δεσπόζει ήδη το εντυπωσιακό φυσικό έλατο ύψους 15 μέτρων, που έφτασε από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής και έχει στολιστεί με πάνω από 120.000 λαμπιόνια. Το δέντρο θα «ανάψει» την Κυριακή, με τον δήμαρχο της πόλης Γιάννη Μώραλη, να δίνει στις 19:30 το σύνθημα της αντίστροφης μέτρησης, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Η ημερομηνία φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου μεταφέρθηκε για την Κυριακή, λόγω του επικαιροποιημένου δελτίου πρόγνωσης καιρού της ΕΜΥ για έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή και μετά από απόφαση του Δήμου Πειραιά που είχε ως γνώμονα την ασφάλεια και την άνεση πολιτών και επισκεπτών, ώστε η μεγάλη εορταστική γιορτή της πόλης να πραγματοποιηθεί υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Αμέσως μετά τη φωταγώγηση, θα ακολουθήσει συναυλία με την τραγουδίστρια, Λένα Ζευγαρά, ενώ την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Ανθή Βούλγαρη και ο Χάρης Χρονόπουλος.

Τη βραδιά θα πλαισιώσουν η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά και η Χορωδία των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, χαρίζοντας γιορτινές μελωδίες και μια ζεστή, συγκινητική ατμόσφαιρα.

