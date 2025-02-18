Με ένα πλούσιο πρόγραμμα υποδέχεται Σαρακοστή, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος διοργανώνοντας ένα εορταστικό διήμερο, Κυριακή 2 και Δευτέρα 3 Μαρτίου.

Οι εκδηλώσεις του διημέρου που πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο:

Κυριακή 2 Μαρτίου 11.30-15.00- Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Την Κυριακή 2 Μαρτίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος στήνεται μια γιορτή που δίνει την ευκαιρία να δραπετεύσουμε από την καθημερινότητα και να αφήσουμε τη φαντασία μας ελεύθερη με ζωντανή μουσική, παρελάσεις κρουστών, DJ set, εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, μασκαράδες, κέφι, παιχνίδι και χορό.

Το σύνθημα δίνει ο DJ Palov μιξάροντας jazz, funk, hip hop, reggae, dub, ενώ τη σκυτάλη παίρνουν οι Los Petralonicos και η Daniela Bolano με μια μοναδική μίξη από latin, swing, jazz και παραδοσιακά ηχοχρώματα. Παράλληλα, η γνώριμη πολυπολιτισμική μπάντα κρουστών Bloco Swingueira μεταφέρει την εκρηκτική ενέργεια και τους βραζιλιάνικους ρυθμούς της σε διάφορα σημεία του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.

Παρέλαση: Bloco Swingueira 11.30-12.00 και 12.40-13.00 - Σημείο εκκίνησης Canal

Εξωστρεφείς και πληθωρικοί, οι Bloco Swingueira είναι μια μπάντα κρουστών που δημιουργήθηκε το 2014. Κάθε τους εμφάνιση παραπέμπει σε βραζιλιάνικο καρναβάλι, με samba afro και samba reggae ρυθμούς που ξεσηκώνουν το κοινό. Από τις πρώτες κιόλας Απόκριες στο ΚΠΙΣΝ, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της γιορτής, χαρίζοντας αστείρευτη ενέργεια και ρυθμό στο κοινό. Πέρα από τις δεκάδες live εμφανίσεις τους, διοργανώνουν μαθήματα κρουστών, αλλά και σεμινάρια με καταξιωμένους δασκάλους από τη Βραζιλία.

DJ set με τον Palov 12.00-13.30 - Ξέφωτο

Ο DJ Palov είναι ένας μουσικός εξερευνητής που μετατρέπει κάθε του σετ σε ένα συναρπαστικό ταξίδι συνδυάζοντας latin, cumbia, afro, jazz, funk, hip hop και reggae ήχους από όλο τον κόσμο. Αν δεν τον βρείτε στα decks μεγάλων ευρωπαϊκών φεστιβάλ δίπλα σε καλλιτέχνες όπως οι Quantic, Nickodemus και Bonobo, το πιθανότερο είναι πως αναζητά σπάνιους ήχους στα βάθη της παγκόσμιας δισκογραφίας. Ως συνιδρυτής των labels Cast-a- Blast (ως Palov & Mishkin) και Carnibal Records (μαζί με τον Panama Cardoon), έχει αφήσει το στίγμα του στη μουσική παραγωγή, ενώ σήμερα συνεχίζει τη δημιουργική του πορεία μέσω της Spang Recordings, σε συνεργασία με τον μακροχρόνιο φίλο και μουσικό Άγγελο Αγγελίδη (Los Tre, Patatatiti).

Συναυλία: Los Petralonicos 13.30-15.00- Ξέφωτο

Το μουσικό σχήμα των Los Petralonicos συνδυάζει τους ψυχεδελικούς ήχους του Αμαζονίου- μια μοναδική μίξη από latin, swing, jazz- με παραδοσιακά ακούσματα της Λατινικής Αμερικής (Cumbia Psicodelica και Chicha Peruana) που ταξιδεύουν το κοινό σε μουσικά μονοπάτια γεμάτα ενέργεια και νοσταλγία. Στις ζωντανές τους εμφανίσεις το κοινό γίνεται μέρος της συναυλίας, γεμίζοντας τον χώρο με τραγούδια και χορό. Από τις γωνιές της Αθήνας μέχρι τις μεγάλες σκηνές, οι Los Petralonicos καταφέρνουν να μεταδώσουν τη ζωντάνια και την αγάπη τους για τη μουσική σε κάθε ευκαιρία.

Εικαστική δράση: Ορνιθομεταμφιέσεις 11.30-14.30 - Πευκώνας - Για παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω

Δράση ανοικτής ροής / Ελεύθερη συμμετοχή με σειρά προτεραιότητας

Την Κυριακή 2 Μαρτίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος τα παιδιά γίνονται καλλιτέχνες- ορνιθολόγοι και ανακαλύπτουν πώς είναι να είσαι πουλί! Εστιάζοντας στα χαρακτηριστικά διαφόρων πτηνών, θα δημιουργήσουν μάσκες με φαντασία και αφαιρετική διάθεση: θα ζωγραφίσουν ράμφη αετών, θα κατασκευάσουν φτερά πολύχρωμων πουλιών και λοφία τσαλαπετεινών και θα τα φορέσουν για να χορέψουν στο καρναβάλι!

Face Painting 11.00-15.00- Park Kiosk

Για παιδιά όλων των ηλικιών

Δράση ανοικτής ροής / Ελεύθερη συμμετοχή με σειρά προτεραιότητας

Τα πρόσωπα των παιδιών γεμίζουν με χρώματα και ευφάνταστα σχέδια εμπνευσμένα από τις Απόκριες.

Καθαρά Δευτέρα 3 Μαρτίου «ΚΑΛΩΣ-ΤΗΝ ΤΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ, ΚΑΛΩΣ-ΤΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ!» 12.00-15.00 - Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Από τις 12.00 έως τις 15.00, στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, ο καθηγητής εθνομουσικολογίας Λάμπρος Λιάβας επιμελείται και παρουσιάζει ένα πανόραμα της ελληνικής μουσικής και χορευτικής παράδοσης, σε μια ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή στην τελετουργία του παραδοσιακού γλεντιού.

Γνωρίζοντας όσο λίγοι άνθρωποι τους κώδικες της παραδοσιακής μας μουσικής, μέσα από μελέτες, ακαδημαϊκές εργασίες αλλά και οδοιπορικά σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ο Λάμπρος Λιάβας μας καλεί να ξεπροβοδίσουμε την Αποκριά με τον πατροπαράδοτο τρόπο.

Αποκριάτικοι μιμικοί χοροί μπλέκονται με καλαματιανά, καγκέλια και τσάμικα, ηπειρώτικα πωγωνίσια, μακεδονίτικα συρτά, θρακιώτικα ζωναράδικα, πολίτικα χασάπικα, σμυρναίικους καρσιλαμάδες, κρητικά πεντοζάλια και νησιώτικους μπάλους.

Τον τόνο δίνει η δυναμική κομπανία του Αλέξανδρου Αρκαδόπουλου (στο κλαρίνο και τη φλογέρα) και του Γιάννη Παυλόπουλου (στο βιολί και το τραγούδι). Μαζί τους συμπράττει ο δεξιοτέχνης στο ακορντεόν Θάνος Σταυρίδης, ενώ ο Τάσος Βαλκάνης με την τρομπέτα του προσθέτει το γιορταστικό ηχόχρωμα από τις μακεδονίτικες μπάντες. Στην παρέα και ο Ιορδάνης Κουζηνόπουλος στο λαγούτο και το τραγούδι, με τον Μανούσο Κλαπάκη στα κρουστά. Στο τραγούδι τους συνοδεύουν έξι εξαιρετικές τραγουδίστριες της νεότερης γενιάς:

Σεβαστιανή Βλέτση, Εμμέλεια Δαμανάκη, Μαριάνθη-Ιππολύτη Κατσάρη, Χρυσή Τζάβλα, Δήμητρα Τσαγκαράκη, Βαρβάρα Τσιβίκη.

Συμμετέχει, επίσης, ο Πόντιος λυράρης Ηλίας Αβραμίδης, καθώς και ο Κρητικός λυράρης Μανώλης Μπουνταλάκης.

Οι χορευτικές ομάδες του Λαογραφικού Ομίλου «Χοροπαιδεία» (με την επιμέλεια του Βασίλη Καρφή και της Μαρίας Ζιάκα) και του Συλλόγου Ποντίων «Αργοναύται Κομνηνοί» (με την επιμέλεια του Κώστα Σαββινίδη), μας προσκαλούν να πιαστούμε στους κύκλους του χορού.

Εικαστική δράση: Χαρταετοί πάνω από την πόλη 11.00-16.00 - Αγορά

Για παιδιά 4 ετών και άνω και τις/τους συνοδούς τους. Δράση ανοικτής ροής / Ελεύθερη συμμετοχή με σειρά προτεραιότητας

Στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ παιδιά και γονείς θα δημιουργήσουν ένα μεγάλο συλλογικό έργο σε χαρτί του μέτρου, αντλώντας έμπνευση από τις δυναμικές συνθέσεις του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα, όπου οι χαρταετοί αιωρούνται πάνω από τις πόλεις και τα χωριά σαν αιώνια σύμβολα της ελευθερίας και της ανανέωσης.

Μέσα από τη συνεργασία και την ελεύθερη έκφραση, οι συμμετέχοντες/χουσες θα ζωγραφίσουν τον δικό τους πολύχρωμο κόσμο, συνδυάζοντας στοιχεία της ελληνικής παράδοσης με τη σύγχρονη οπτική. Καθώς οι δημιουργίες θα αλληλοσυμπληρώνονται, θα δημιουργηθεί μια «ζωντανή», από ψηλά, αποτύπωση του κόσμου, σαν να βλέπουμε τη γιορτή και την πόλη από την απόλυτη ελευθερία που προσφέρει το πέταγμα του χαρταετού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.