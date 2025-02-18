Το συμπέρασμα, ότι ο θάνατος του 39χρονου Βασίλη Καλογήρου που εντοπίστηκε χθες Δευτέρα σε κακοτράχαλη περιοχή του Τυρνάβου, επήλθε λίγες ημέρες μετά τη δήλωση εξαφάνισής του, προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι, αποκλείουν την εγκληματική ενέργεια με φονικό όπλο καθώς δεν βρέθηκε στο χώρο κάτι σχετικό.

Παράλληλα, ελήφθησαν δείγματα για τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις προκειμένου να προχωρήσει γρηγορότερα η διερεύνηση των αιτίων του θανάτου του.

Μετά το πέρας της ιατροδικαστικής εξέτασης παραμένουν ανοιχτές και οι τρεις εκδοχές ως αιτία θανάτου. Δηλαδή παραμένει ανοιχτό το ατύχημα, η αυτοκτονία, αλλά και η εγκληματική ενέργεια στην περίπτωση αυτή που προήλθε με ασφυκτικό θάνατο ή στραγγαλισμό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έγινε ενδελεχής έρευνα παρά το γεγονός ότι η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη στη συγκεκριμένη τοποθεσία, κάτι που προφανώς δυσκόλεψε το έργο των ιατροδικαστών.

