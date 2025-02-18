Καρυστιανού για τον θάνατο του Βασίλη Καλογήρου: «Τυχαίο; Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη στοιχειωμένη υπόθεση των Τεμπών»

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μαρία Καρυστιανού σχολιάζει ότι και την υπόθεση του Βασίλη Καλογήρου ανέλαβε η ίδια ιατροδικαστής, που είχε οριστεί για την υπόθεση των Τεμπών, αναφέροντας: «Τυχαίο; Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη στοιχειωμένη υπόθεση των Τεμπών».

Αναλυτικά, η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

«Έκπληκτη διαβάζω ότι και για τον αδικοχαμένο Βασίλη Καλογήρου, τον γιο της Εισαγγελέως των Τεμπών, έσπευσε και επιλήφθηκε η ίδια Ιατροδικαστής των Τεμπών, η κα. Ρουμπίνη Λεοντάρη!

Η ίδια Ιατροδικαστής, που τη στιγμή του μεγάλου πόνου μου, μου είπε ότι δήθεν το παιδί μου πέθανε ακαριαία και συναίνεσε να μπει ότι είχε απομείνει από το καμμένο κορμάκι του με τα υπόλοιπα καμένα παιδιά σε σακκούλες ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΟΠΩΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΝ. Ναι ,ναι καλά καταλάβατε. Οι μόνες υποχρεωτικές εξετάσεις, από τις οποίες ΑΜΕΣΑ θα προέκυπτε η ύπαρξη χημικών!

Τυχαίο;

Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη στοιχειωμένη υπόθεση των Τεμπών. Νομίζουν ότι είναι όλα καλά οργανωμένα. Τι δεν έχουν υπολογίσει όμως; To Μάτι του Θεού! Αυτό που τα πάντα ορά!

Άτη & Ύβρις έχουν λάβει χώρα!

Ακολουθούν η Νέμεσις και η Τίσις!»

Έκπληκτη διαβάζω ότι και για τον αδικοχαμένο Βασίλη Καλογήρου, τον γιο της Εισαγγελέως των Τεμπών, έσπευσε και επιλήφθηκε η ίδια Ιατροδικαστής των Τεμπών, η κα. Ρουμπίνη Λεοντάρη!



Η ίδια Ιατροδικαστής, που τη στιγμή του μεγάλου πόνου μου, μου είπε ότι δήθεν το παιδί μου… pic.twitter.com/3xO8zsxp3x — Maria Karystianou (@mkaristianou) February 18, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.