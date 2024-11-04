Στη συγκρότηση του Ειδικού Σώματος Ιατρών (ΕΣΙ) του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) προχώρησε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε εφαρμογή της δέσμευσης της αρμόδιας υπουργού, Νίκης Κεραμέως, για τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών του ΚΕΠΑ και την επιτάχυνση της εξυπηρέτησης των ευάλωτων πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, με απόφαση του διοικητή του e-ΕΦΚΑ, Δρ. Αλέξανδρου Βαρβέρη, συγκροτήθηκε το Ειδικό Σώμα Ιατρών (ΕΣΙ) του ΚΕΠΑ, το οποίο ενισχύεται με 740 νέους ιατρούς, που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την εκπαίδευσή τους. Η εκπαίδευση περιλάμβανε ενημέρωση σχετικά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τις προβλεπόμενες διαδικασίες, την αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών, αλλά και ζητήματα τα οποία αφορούν στην εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας με αναπηρία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, 13 χρόνια μετά τη σύσταση των ΚΕΠΑ, ο αριθμός των ιατρών υπερδιπλασιάζεται και ανέρχεται πλέον, μαζί με τους ήδη υπηρετούντες, σε 1.254, ενισχύοντας την κάλυψη σε ειδικότητες που πιστοποιούν την αναπηρία.

Με αυτές τις πρωτοβουλίες, επιταχύνεται η διαδικασία έκδοσης πιστοποίησης αναπηρίας, υλοποιώντας τη δέσμευση της κυβέρνησης να ενισχύσει στην πράξη τους πολίτες με αναπηρία, διασφαλίζοντας την πρόσβαση στα δικαιώματά τους με σεβασμό και ευαισθησία.

Επιπλέον, από σήμερα, τίθεται σε εφαρμογή νέο αμοιβολόγιο για τους ιατρούς και γραμματείς των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕΠΑ, με αύξηση 50% -η πρώτη από το 2011.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αυτές οι πρωτοβουλίες εντάσσονται σε ένα ολιστικό σχέδιο για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων των ατόμων με αναπηρία. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται η πρόσφατη αναθεώρηση του πίνακα μη αναστρέψιμων παθήσεων, που εξαλείφει την ανάγκη επαναλαμβανόμενης πιστοποίησης για συγκεκριμένες παθήσεις. Με την αλλαγή αυτή, μειώνεται το διοικητικό βάρος για το ΚΕΠΑ και διευκολύνεται η καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε σχετικά: «Για πρώτη φορά, μετά από 13 χρόνια, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ο e-ΕΦΚΑ ενδυναμώνουν το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας με ανθρώπινο δυναμικό, μέσω της συγκρότησης του Ειδικού Σώματος Ιατρών. Η ενίσχυση του Κέντρου με 740 ιατρούς θα επιφέρει σημαντική επιτάχυνση στην εξυπηρέτηση των ευάλωτων συμπολιτών μας, αλλά και στην εν γένει βελτίωση των υπηρεσιών του φορέα. Αυτή είναι μόνο η αρχή μιας σειράς στοχευμένων ενεργειών, που θα ακολουθήσουν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών του ΚΕΠΑ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

