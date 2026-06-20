Η Παραγουάη επικράτησε με 1-0 της Τουρκίας για τη δεύτερη αγωνιστική του 4ου ομίλου στο Μουντιάλ 2026 και διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ματίας Γκαλάρσα, ο οποίος πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης μόλις στο πρώτο λεπτό, ενώ το παιχνίδι έμεινε στην ιστορία λόγω της αποβολής του Μιγκέλ Αλμιρόν με βάση τον νέο κανονισμό της FIFA.

Η ομάδα του Γκουστάβο Αλφάρο άντεξε στην πίεση των Τούρκων, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, και πανηγύρισε ένα πολύτιμο τρίποντο που την επαναφέρει δυναμικά στη μάχη της πρόκρισης.

Γκολ από τα... αποδυτήρια και έλεγχος της Παραγουάης

Η Παραγουάη μπήκε ιδανικά στην αναμέτρηση και κατάφερε να αιφνιδιάσει την Τουρκία πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Ο Ματίας Γκαλάρσα εκμεταλλεύτηκε αδράνεια στην τουρκική άμυνα και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του με το ταχύτερο γκολ της διοργάνωσης μέχρι στιγμής.

Η Τουρκία πήρε σταδιακά την κατοχή της μπάλας και προσπάθησε να απειλήσει κυρίως με τους Άρντα Γκιουλέρ και Κενάν Γιλντίζ, όμως δυσκολεύτηκε να βρει καθαρές ευκαιρίες απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα των Νοτιοαμερικανών.

Η ιστορική αποβολή του Αλμιρόν

Το παιχνίδι απέκτησε νέα διάσταση στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μιγκέλ Αλμιρόν αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα έπειτα από παρέμβαση του VAR, καθώς κάλυψε το στόμα του κατά τη διάρκεια έντονης αντιπαράθεσης με τον Μερτ Μουλντούρ. Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή του νέου κανονισμού της FIFA στο Παγκόσμιο Κύπελλο, που τιμωρεί με αποβολή παίκτες οι οποίοι καλύπτουν το στόμα τους σε διαπληκτισμούς με αντιπάλους.

Η κόκκινη κάρτα άφησε την Παραγουάη με δέκα παίκτες για ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο, δίνοντας στην Τουρκία την ευκαιρία να πιέσει ακόμη περισσότερο.

Πίεσε η Τουρκία, άντεξε η Παραγουάη

Οι παίκτες του Βιντσέντζο Μοντέλα κυριάρχησαν στην κατοχή, όμως δεν κατάφεραν να βρουν το γκολ της ισοφάρισης. Η μεγαλύτερη ευκαιρία ήρθε όταν ο Μερτ Μουλντούρ σημάδεψε το δοκάρι, ενώ ο Χακάν Τσαλχάνογλου προσπάθησε να οργανώσει το παιχνίδι μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Η Παραγουάη αμύνθηκε μαζικά, κράτησε το προβάδισμα και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα έναντι της Τουρκίας στη μάχη της πρόκρισης από τον 4ο όμιλο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.