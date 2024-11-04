Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη σήμερα το απόγευμα στη Μεσογείων στο ύψος του Χαλανδρίου όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με πατίνι το οποίο οδηγούσε 12χρονος.

Το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το 12χρονο αγόρι, είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Πηγή: skai.gr

