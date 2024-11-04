Λογαριασμός
Σοβαρό τροχαίο στη Μεσογείων: Αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο με πατίνι, στο Χαλάνδρι- Στη ΜΕΘ του Παίδων το αγόρι

Το 12χρονο αγόρι νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού»

σοβαρός τραυματισμός 12χρονου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη σήμερα το απόγευμα στη Μεσογείων στο ύψος του Χαλανδρίου όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με πατίνι το οποίο οδηγούσε 12χρονος.

Το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το 12χρονο αγόρι, είναι σε σοβαρή κατάσταση.

