Τραμπ: Το Ιράν είναι τελειωμένο - Δεν θα πάρει ούτε δέκα σεντ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι το Ιράν είναι «τελειωμένο», υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν πρόκειται να λάβει κανένα χρηματικό ποσό, «ούτε δέκα σεντ».

«Δεν ήμασταν εμείς που ζητήσαμε τη συνάντηση από απελπισία, το Ιράν ήταν. Έχουν τελειώσει! Θα αφήσουμε να κυλήσει η περίοδος των 60 ημερών. Δεν πρόκειται να πάρουν χρήματα, ούτε δέκα σεντ!»», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Ο πόλεμος έχει αποδυναμώσει το Ιράν! Δεν διαθέτει πλέον αεροπορία, ναυτικό, αντιαεροπορικά συστήματα, ραντάρ ή σχεδόν οτιδήποτε άλλο, και παρ’ όλα αυτά οι Δημοκρατικοί λένε ότι το Ιράν βρίσκεται σήμερα σε καλύτερη κατάσταση απ’ ό,τι πριν από τέσσερις μήνες. Μπορείτε να φανταστείτε να λένε κάτι τέτοιο;», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου επαναλαμβάνουν προηγούμενους ισχυρισμούς του ότι οι αναφορές περί χορήγησης 300 δισ. δολαρίων στο Ιράν από τις ΗΠΑ αποτελούν «ψευδείς ειδήσεις». Οι τοποθετήσεις αυτές ήρθαν μετά την κριτική που άσκησαν αρκετοί Ρεπουμπλικανοί βουλευτές στο μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για αμερικανική βοήθεια στην ανοικοδόμηση του Ιράν μετά τον πόλεμο.



Πηγή: skai.gr

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