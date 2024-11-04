Κυρανάκης: Το Κτηματολόγιο θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2025

Την πεποίθησή του ότι το Κτηματολόγιο θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη του έτους εξέφρασε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, συμμετέχοντας στο πάνελ για την ψηφιοποίηση στο συνέδριο GreenDeal 2024.

«Όταν αναλάβαμε, η κτηματογράφηση βρισκόταν πανελλαδικά στο 39%, σήμερα βρισκόμαστε στο 52% και έως τον Ιανουάριο θα έχουμε φτάσει στο 75%. Ψηφιοποιούμε ένα αρχείο περίπου 700 εκατομμυρίων σελίδων. Πιστεύουμε ότι η ψηφιοποίηση αυτή θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2025» ανέφερε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε στις σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται σε κάποια καταστήματα στις μεταγραφές αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι πέρυσι τον Σεπτέμβριο το σύνολο του φορέα έβγαζε περίπου 16.000 αποφάσεις. Οι επιδόσεις αυτές έχουν βελτιωθεί μετά την εισαγωγή συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) για το νομικό έλεγχο στα συμβόλαια– του πρώτου ανάλογου συστήματος που εφαρμόζεται στο ελληνικό δημόσιο, όπως είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τον ένα μήνα λειτουργίας του συστήματος η έκδοση αποφάσεων έχει επιταχυνθεί σημαντικά, καθώς πλέον εκδίδονται 40.000 αποφάσεις μηνιαίως.

Όπως τόνισε ο Κ. Κυρανάκης σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας υλοποιείται το έργο της νέας ψηφιακής πλατφόρμας και στις αρχές του 2025 θα παρουσιαστεί το νέο μητρώο των εγκεκριμένων μηχανικών, το οποίο θα εκδίδει πλέον αυτόνομα τις αποφάσεις για τις χωρικές μεταβολές. «Θα φύγουμε από την κυριαρχία της νομικής πληροφορίας για το ακίνητο, στην αντικειμενική πληροφορία που είναι η χωρική και τεχνική πληροφορία η οποία χωρά και εφαρμόζεται πάνω σε ένα χάρτη» σημείωσε ο Κ. Κυρανάκης εξηγώντας ότι ένας πιστοποιημένος μηχανικός θα έχει τη δυνατότητα, όπου υπάρχει συναίνεση, να διορθώνει τα σφάλματα της κτηματογράφησης σχεδόν αυτόματα και όπου δεν υπάρχει συναίνεση να εξετάζει και να εκδίδει απόφαση σε πρώτο βαθμό.

«Η εμπιστοσύνη που θα έχει η ελληνική κοινωνία στον μηχανικό θα εξαρτάται πάρα πολύ από την εφαρμογή αυτής της νέας δυνατότητας» τόνισε ο Κ. Κυρανάκης. «Ελπίζουμε ο κόσμος του ΤΕΕ να στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία» πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά στα αιτήματα για παράταση του Κτηματολογίου, ο Κ. Κυρανάκης τα απέρριψε αναφέροντας ότι ως χώρα «είχαμε συνηθίσει με τις λύσεις της παράτασης, αλλά αυτή δεν είναι λύση και πρέπει να δείχνουμε ότι μπορούμε να κινηθούμε πιο γρήγορα και με αυτοπεποίθηση». Σε αυτή την κατεύθυνση κάλεσε τις μεγάλες εταιρείες να βρίσκουν συνεργάτες σε μικρά και μεσαία σχήματα της ελληνικής αγοράς για την εκτέλεση των έργων «ώστε να υπάρχει διάχυση των ευρωπαϊκών πόρων σε όλη την αγορά» και να υλοποιούνται πιο άμεσα τα έργα.

Επίσης, για τις καθυστερήσεις παραδέχθηκε ότι ένας αντικειμενικός λόγος των καθυστερήσεων είναι το γεγονός ότι η διαδικασία από την έναρξη του διαγωνισμού έως την ανάληψη του έργου από τον ανάδοχο είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, και ειδικά στα έργα πληροφορικής «είναι καταστροφή» γιατί οι ανάγκες ειδικά σε αυτό τον τομέα αλλάζουν μέσα σε μικρά χρονικά διαστήματα. «Τα έργα πρέπει να πηγαίνουν πιο γρήγορα σε δημοσιοποίηση» τόνισε.

Τέλος, ο Κ. Κυρανάκης ανέλυσε τις δυνατότητες που παρέχουν οι αυτοχρηματοδοτούμενες δημόσιες μονάδες, που χρεώνουν συγκεκριμένο τέλος για τις υπηρεσίες που παρέχουν και μπορούν να παρέχουν «την ευελιξία και την ταχύτητα που χρειάζεται η χώρα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

