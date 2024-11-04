Της Έλενας Γαλάρη

Τα νομικά επιχειρήματά τους ενώπιον της 7μελούς σύνθεσης του ΣΤ’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ανέπτυξαν οι δικηγόροι του Θεόδωρου Κασσελάκη, έτσι ώστε ο πατέρας του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη., να μην πληρώσει φόρους ύψους 4.016.269 ευρώ, οι οποίοι μαζί με τις προσαυξήσεις 20 ετών, ξεπερνούν τα 11,1 εκατομμύρια ευρώ για τη διώροφη βίλα στην Εκάλη.

Ιδιοκτήτης της βίλας εμφανιζόταν υπεράκτια εταιρεία η οποία, ωστόσο, διαπιστώθηκε πως ανήκει κατά 50% στον ίδιο και κατά 50 % στη σύζυγό του Ευαγγελία.

Ο Θεόδωρος Κασσελάκης υποστηρίζει ότι οι φόροι εισοδήματος και μεγάλης ακίνητης περιουσίας για τη βίλα στην Εκάλη, πρέπει να πληρωθούν όχι από εκείνον αλλά από την εξωχώρια εταιρεία στην οποία ανήκει το πολυτελές σπίτι, εντός οικοπέδου 2.905 τ.μ.

Κατά τη συζήτηση, οι δικηγόροι του Χαράλαμπος Πελέκης και Διονύσης Φιλίππου ανέφεραν ότι η offshore εταιρεία δεν έχει διαλυθεί παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχει αδρανοποιηθεί και πως οι φόροι που έχουν καταλογιστεί πρέπει να καταβληθούν από την λιβεριανή εταιρείας η οποία είναι ενεργή και όχι από τον ίδιο, ενώ υποστήριξαν ότι με τις αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων έχει παραβιαστεί η συνταγματική προστασία της επιχειρηματικής ελευθερίας.

«Σε περίπτωση που μια αλλοδαπή επιχείρηση έχει ως μοναδικό αντικείμενο την εκμετάλλευση ακινήτου κυριότητάς της, την οποία εν συνεχεία μεταβιβάζει νομίμως με αποτέλεσμα να εκλείπει κάθε αντικείμενο δραστηριότητάς της, ενώ δεν ευρίσκεται πλέον στη δηλωμένη στην Ελλάδα έδρα της, η διακοπή αυτή της δραστηριότητάς της, η οποία μάλιστα είναι οριστική, ισοδυναμεί με λύση της επιχείρησης αυτής κατά την έννοια των φορολογικών διατάξεων», ανέφερε η εισηγήτρια Βαρβάρα Ραυτοπούλου.

Το ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.

