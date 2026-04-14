Κεφαλονιά: Συνελήφθη και τρίτο άτομο για τον θάνατο της 19χρονης

Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά, καθώς συνελήφθη και τρίτο άτομο.

Πλέον, συνολικά τρία πρόσωπα βρίσκονται στα χέρια των αρχών, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.

Aπό την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού προέκυψε ότι τα τρία πρόσωπα βρίσκονταν μαζί με τη 19χρονη πριν από το περιστατικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι αρχές, ο ένας από αυτούς φέρεται να τη μεταφέρει, ενώ οι άλλοι δύο τον συνοδεύουν.

Οι δύο από τους εμπλεκόμενους προσήλθαν αυτοβούλως στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου, συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Παράλληλα, διενεργούνται κατ’ οίκον έρευνες παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Τ.Δ.Ε.Ε. Αργοστολίου.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής υπηρεσιακές πληροφορίες, για τα ακριβή αίτια του θανάτου έχουν παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις.

