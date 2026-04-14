Σοβαρό επεισόδιο στην Αχαΐα: Ομάδα 30 κουκουλοφόρων εισέβαλε σε μπαρ και ξυλοκόπησε 2 νεαρούς

Ενας 20χρονος και ένας 19χρονος δέχθηκαν άγρια επίθεση σε μπαρ, από ομάδα περίπου 30 ατόμων που φορούσαν full face, έχοντας ρόπαλα και σιδηρολοστούς

Άγριο περιστατικό με ξυλοδαρμό δύο νεαρών χθες βράδυ στα Σελιανίτικα Αιγίου.

Συγκεκριμένα ένας 20χρονος και ένας 19χρονος δέχθηκαν άγρια επίθεση σε μπαρ, από ομάδα περίπου 30 Ρομά που φορούσαν full face, έχοντας ρόπαλα και σιδηρολοστούς.

Η ομάδα άρχισε να χτυπά τους δύο νεαρούς με γροθιές, με κλωτσιές, με ρόπαλα και σιδηρολοστούς, ενώ ένας πό τους δράστες είχε και πιστόλι και τους χτύπησε στο πρόσωπο.

Μάλιστα όταν θαμώνες έσπευσαν να βοηθήσουν τους παθόντες απειλήθηκαν από τον Ρομά με το πιστόλι.

Οι παθόντες μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται με κατάγματα στο πρόσωπο στο νοσοκομείο Αιγίου

Πηγή: tempo24.news

