Ήχησε το 112 σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο λόγω κακοκαιρίας

Οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω της έντονης βροχόπτωσης και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών

Κεφαλονιά

Μήνυμα από το 112 έλαβαν πριν λίγη ώρα οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς  καθώς και της Ζακύνθου λόγω της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει τα νησιά από χθες βράδυ. 

Οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

κεφαλονια

Το 112 ήχησε λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής στη Ζάκυνθο και καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών καθώς αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα από σήμερα και για τις επόμενες 24 ώρες.

Η κακοκαιρία που ξεκίνησε χθες βράδυ προκάλεσε πολλά προβλήματα στα δύο νησιά.

Στην Κεφαλονιά σημειώθηκαν κατολισθήσεις, ενώ  τόνοι λάσπης κάλυψαν δρόμους.

Μάλιστα γονείς με παιδιά εγκλωβίστηκαν μέσα σε αυτοκίνητα και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους.

