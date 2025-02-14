Μήνυμα από το 112 έλαβαν πριν λίγη ώρα οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς καθώς και της Ζακύνθου λόγω της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει τα νησιά από χθες βράδυ.

Οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Το 112 ήχησε λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής στη Ζάκυνθο και καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών καθώς αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα από σήμερα και για τις επόμενες 24 ώρες.

Η κακοκαιρία που ξεκίνησε χθες βράδυ προκάλεσε πολλά προβλήματα στα δύο νησιά.

Στην Κεφαλονιά σημειώθηκαν κατολισθήσεις, ενώ τόνοι λάσπης κάλυψαν δρόμους.

Μάλιστα γονείς με παιδιά εγκλωβίστηκαν μέσα σε αυτοκίνητα και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους.

