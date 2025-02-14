Από μια σφοδρή κακοκαιρία δοκιμάστηκε χθες Πέμπτη (13/2) η Κεφαλονιά από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, με τις εικόνες να είναι συγκλονιστικές. Υπήρξαν κατολισθήσεις στο νησί, τόνοι λάσπης κάλυψαν κάποιους δρόμους, ενώ γονείς με παιδιά εγκλωβίστηκαν μέσα σε αυτοκίνητα και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους.

Το σκηνικό αυτό συνέχισε μέχρι αργά το βράδυ, καθώς προκλήθηκαν τεράστια προβλήματα στο οδικό δίκτυο του νησιού.

Σε Πόρο, Καρούζα, Βλαχάτα, Περατάτα και αρκετές περιοχές της Λιεβαθούς εντοπίστηκαν τα μεγαλύτερα προβλήματα, όπως μεταδίδει και το inkefalonia.gr

Πηγή: skai.gr

