Αυτοψία στο διαμέρισμα του Πέτρου Φιλιππίδη στα Πατήσια το οποίο τυλίχθηκε προ ημερών στις φλόγες πραγματοποιούν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μία νέα αυτοψία έγινε σήμερα προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ξέσπασε η πυρκαγιά.

Όπως φαίνεται στις εικόνες πραγματογνώμονες της ΔΑΕΕ βρέθηκαν σήμερα στο διαμέρισμα του ηθοποιού ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται και το πόρισμα τους. Μέχρι στιγμής όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά καθώς η φωτιά ξεκίνησε από το πίσω μπαλκόνι του διαμερίσματος, που βλέπει σε ακάλυπτο χώρο.

Το σπίτι του ηθοποιού υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή, με τον δικηγόρο του, Μιχάλη Δημητρακόπουλο να αναφέρει σε δηλώσεις του ότι το σενάριο του εμπρησμού «είναι πιθανό».

Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής στο διαμέρισμα που βρίσκεται στη διασταύρωση της Πατησίων με την οδό Πιπίνου με αποτέλεσμα να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Ο ηθοποιός ήταν μέσα στο διαμέρισμα και αρχικά προσπάθησε ο ίδιος να τη σβήσει με πυροσβεστήρες, αλλά χρειάστηκε να καλέσει την αστυνομία και την Πυροσβεστική.

