Άκαρπες παραμένουν έως τώρα οι έρευνες για τον εντοπισμό ημεδαπού, 61 ετών, ο οποίος αγνοείται από χθες το βράδυ, Τετάρτη 23 Ιουλίου, όταν μετέβη για υποβρύχια αλιεία στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ποτάλι, βορειοδυτικά της Καρπάθου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τις Λιμενικές Αρχές Καρπάθου και Κάσου, ο άνδρας δεν επέστρεψε και οι οικείοι του ενημέρωσαν άμεσα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος στήθηκε εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας στη θαλάσσια και χερσαία ζώνη της περιοχής. Στις έρευνες συμμετείχαν ένα περιπολικό σκάφος (ΠΛΣ) και ένα ναυαγοσωστικό σκάφος (Ν/Γ) του Λιμενικού, τέσσερα ιδιωτικά σκάφη και δύο ιδιώτες δύτες. Από ξηράς επιχειρεί περιπολικό όχημα του Λιμενικού, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει και ελικόπτερο SUPER PUMA της Πολεμικής Αεροπορίας.

Παρά τις πολύωρες και συντονισμένες προσπάθειες, τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής είναι αρνητικά, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.