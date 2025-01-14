Καθολική εφαρμογή του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία», μετά το πέρας της πιλοτικής εφαρμογής του και την ένταξή του στο ΕΣΠΑ, ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα του Προσωπικού Βοηθού για Άτομα με Αναπηρία, που οργάνωσε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και η Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε η πορεία εξέλιξης του προγράμματος κατά την πιλοτική του εφαρμογή. Συγκεκριμένα, διανύοντας την β’ φάση του προγράμματος, μέχρι και σήμερα 1.270 ωφελούμενοι σε όλη την Ελλάδα τυγχάνουν των υπηρεσιών του Προσωπικού Βοηθού, ενώ συνολικά απασχολούνται ή απασχολήθηκαν 1.744 Προσωπικοί Βοηθοί.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στην οποία απηύθυνε χαιρετισμό και ο Υπουργός Επικράτειας, Άκης Σκέρτσος, τονίστηκε η μεγάλη βαρύτητα του προγράμματος και παρουσιάστηκε το θετικό αποτύπωμα που επιφέρει, τόσο στην καθημερινότητα των Ατόμων με Αναπηρία, όσο και των Προσωπικών Βοηθών.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κ. Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που η Ελλάδα έχει εισαγάγει τον θεσμό του προσωπικού βοηθού για την ενίσχυση των Ατόμων με Αναπηρία. Το πρόγραμμα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια κοινωνία συμπερίληψης και αυτονομίας καθώς τα άτομα με αναπηρία έχουν την δυνατότητα να εκπληρώσουν τους προσωπικούς, επαγγελματικούς, ακαδημαϊκούς τους στόχους και να ζουν σύμφωνα με τις δικές τους επιλογές Αυτή τη στιγμή, 1.271 συμπολίτες μας με αναπηρία απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του προσωπικού βοηθού καθώς το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε ένα άτομο με αναπηρία μέσα στη μέρα να απασχολεί περισσότερους από έναν προσωπικούς βοηθούς. Για το 2025 ευελπιστούμε να πετύχουμε τον στόχο μας που είναι περισσότερα από 1.800 άτομα με αναπηρία να έχουν προσωπικό βοηθό, πετυχαίνοντας έτσι αυξημένη φροντίδα και αυτονομία. Το πρόγραμμα είναι ύψους 42 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αποτελεί δέσμευση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά το πέρας του ΤΑΑ, να κατοχυρώσουμε την καθολική εφαρμογή του με την ένταξή του στο ΕΣΠΑ χωρίς προϋποθέσεις».

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Άκης Σκέρτσος, ο οποίος τόνισε: «Η άρση των περιορισμών -των ορατών και αοράτων εμποδίων- και η συμπερίληψη όλων των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής της χώρας αποτελεί ρητή δέσμευση της Κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, η «Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030: Μία Ελλάδα με όλους, για όλους» αποτελεί μια καθοριστική πρωτοβουλία, σε συνέχεια της πολιτικής που σχεδιάζει και υλοποιεί η Κυβέρνηση από το 2019 για την εξασφάλιση της ισότητας, της προσβασιμότητας και της πλήρους ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία. Στόχος μας είναι να επιφέρουμε ουσιαστική αλλαγή παραδείγματος, προωθώντας τόσο τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου, όσο και τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των ατόμων με αναπηρία. Η στήριξη της οικογένειας αποτέλεσε στην Εθνική Στρατηγική ένα νέο διακριτό Πυλώνα, που προέκυψε από το πλήθος των αιτημάτων πολιτών και φορέων. Αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των οικογενειών των ατόμων με αναπηρία και στην αρωγή σε περιπτώσεις αδυναμίας παροχής φροντίδας. Εδώ ακριβώς έρχεται και ο ρόλος του Προσωπικού Βοηθού, μιας εμβληματικής πηρεσίας που μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός ατόμου με τρόπο ουσιαστικό, συμβάλλοντας ώστε το άτομο με αναπηρία ξανακερδίζει κάτι πολύ πιο σημαντικό από την πρακτική υποστήριξη: τον έλεγχο της ζωής του. Ευθύνη μας είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε τέτοιες δράσεις. Να διασφαλίσουμε ότι όλα τα άτομα – ανεξαρτήτως αναπηρίας – θα έχουν την ευκαιρία να ζουν τη ζωή τους όπως επιθυμούν».

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. Πρόδρομος Πύρρος, δήλωσε: «Το πρόγραμμα του Προσωπικού Βοηθού για τα Άτομα με Αναπηρία είναι μια εμβληματική ενεργητική κοινωνική πολιτική για την εξασφάλιση της αυτονομίας των συμπολιτών μας με αναπηρία. Με την υποστήριξη του Προσωπικού Βοηθού, ενισχύεται η συμμετοχή των ωφελούμενων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της χώρας. 1270 συμπολίτες μας με αναπηρία λαμβάνουν σήμερα την υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού που τους βοηθά να ζουν πιο ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες, κλίσεις και επιλογές. Ταυτόχρονα, 1744 Προσωπικοί Βοηθοί εργάζονται και λειτουργούν ως συνοδοιπόροι τους. Ως Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και αρμόδια Γενική Γραμματεία, καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια, καταφέραμε να ενισχύσουμε το πρόγραμμα κατά την υλοποίηση της δεύτερης φάσης της πιλοτικής λειτουργίας, ώστε να εφαρμοστεί σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Η αυτόνομη διαβίωση των Ατόμων με Αναπηρία είναι ένα αναφαίρετο και αυτονόητο δικαίωμα. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση, ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα».

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης δήλωσε: «Υποστηρίξαμε και υποστηρίζουμε την υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού με τις επιφυλάξεις που εκφράσαμε και κατά τη διάρκεια της ομάδας εργασίας όταν καταρτιζόταν η σχετική νομοθεσία. Και παλαιότερα και σήμερα με την υπουργό κ. Ζαχαράκη συζητήσαμε πολλές φορές ότι πρέπει να υπάρξει ολοκληρωμένη πολιτική για την συμπερίληψη και την ανεξάρτητη διαβίωση για τα άτομα με αναπηρία στην κοινότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η χώρα έχει ανάγκη μιας ολοκληρωμένης Στρατηγικής και μιας πολιτικής για την εφαρμογή της για τη συμπερίληψη και τη διαβίωση στην κοινότητα. Τα στάδια για αυτό είναι συγκεκριμένα: είναι η ανεξάρτητη διαβίωση, η υποστηριζόμενη διαβίωση και η αυξημένης φροντίδας διαβίωση στην κοινότητα, ώστε όλα τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους μέχρι την ουσιαστική ανάσχεση έως διακοπή της ζήτησης για ιδρυματοποίηση. Παράλληλα χρειάζεται μία εντελώς επικαιροποιημένη αλλαγή στροφής στην πολιτική για την αποϊδρυματοποίηση που χρήζει προσοχής και εξατομικευμένης παρέμβασης. Εμείς ως ΕΣΑμεΑ θα εργαστούμε θεσμικά με όλους τους αρμοδίους.»

Στην εκδήλωση επίσης συμμετείχε ο κ. Στέλιος Κυμπουρόπουλος - Ψυχίατρος, πρώην Ευρωβουλευτής ΝΔ, η κ. Τζένη Λειβαδάρου εκπροσωπώντας την Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, ο κ. Δημήτρης Λογαράς - επιστημονικό στέλεχος της Ε.Σ.ΑμεΑ, η κ. Στεφανία Αθανασίου, Διευθύντρια του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, η κ. Φαίη Καρποδίνη, Διοικήτρια του Ο.Π.Ε.Κ.Α, η κ. Δέσποινα Πολίτου, Υπεύθυνη Τμήματος Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης Έργων – Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων στην Κοινωνία της Πληροφορίας, η κ. Όλγα Μυλωνοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός, η κ. Κορίνα Θεοδωρακάκη εκπροσωπώντας την Ελληνική Ομοσπονδία Κινητικά Ανάπηρων και ο ωφελούμενος του προγράμματος, κ. Γιώργος Αγγελίνας, ιατρός.

Το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια κοινωνία συμπερίληψης και αυτονομίας. Μέσω του προγράμματος, οι ωφελούμενοι έχουν την δυνατότητα να εκπληρώσουν τους προσωπικούς, επαγγελματικούς, ακαδημαϊκούς τους στόχους και να ζουν σύμφωνα με τις δικές τους επιλογές.



