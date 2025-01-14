Χαλκιδική: Έκλεψαν κοσμήματα αξίας 1.000.000 ευρώ

Κοσμήματα αξίας 1.000.000 ευρώ άρπαξαν επιτήδειοι από σπίτι στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η διάρρηξη σημειώθηκε σε οικία, στην περιοχή Φούρκα. Η ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια απουσίαζε από τις αρχές του έτους και χθες επέστρεψε στη μονοκατοικία της, όπου διαπίστωσε ότι κλέφτες είχαν διαρρήξει την αυλόπορτα και στη συνέχεια είχαν διακόψει την ηλεκτροδότηση της οικίας, από τον ηλεκτρολογικό πίνακα. Παραβίασαν την κεντρική είσοδο και εισήλθαν στο εσωτερικό της μονοκατοικίας.

Στοχευμένα, καθώς οι δράστες φέρονται ότι είχαν πληροφορίες, πήγαν στο υπνοδωμάτιο όπου υπήρχε χρηματοκιβώτιο. Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν πακτωμένο στο δάπεδο της ντουλάπας, το αποκόλλησαν και το έσυραν μέχρι την αυλή. Εκεί οι αρχές εκτιμούν ότι το φόρτωσαν σε αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν.

Ο σύζυγός της είχε κοσμηματοπωλείο στην Αμερική

Όπως κατέθεσε, σε αξιωματικούς του τμήματος Κασσάνδρας η 76χρονη ιδιοκτήτρια, έκρυβε στο χρηματοκιβώτιο κοσμήματα και πολύτιμους λίθους συνολικής αξίας, 1.000.000 ευρώ, ενώ τα κλοπιμαία ήταν και συναισθηματικής αξίας, καθώς τις τα είχε χαρίσει ο σύζυγός της, που είχε κοσμηματοπωλείο στην Αμερική, όπου και ζούσε το ζευγάρι πριν επιστρέψει στην Ελλάδα.

Η οικία δεν διέθετε συναγερμό και κάμερες ασφαλείας και έτσι οι αστυνομικοί αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας από γειτονικά, για να μπορέσουν να ταυτοποιήσουν τους δράστες.

