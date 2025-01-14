Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Επισκέφθηκε το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε σήμερα το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο και, συνοδευόμενη από τον Διοικητή του, Ηλία Δαλαΐνα, μετέβη σε μονάδες του, μεταξύ των οποίων και αυτή της Κυστικής Ίνωσης, η οποία είναι η πρώτη του είδους της στην Ελλάδα.

Η κυρία Σακελλαροπούλου συνομίλησε με εκπροσώπους από το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, οι οποίοι την ενημέρωσαν για θέματα λειτουργίας του Νοσοκομείου, και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την πολύτιμη προσφορά τους και τον καθημερινό τους αγώνα για τη φροντίδα και περίθαλψη των ασθενών.

