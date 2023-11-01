Λογαριασμός
Εφετείο Αθηνών: Κατέρρευσαν ράφια με δικογραφίες και καταπλάκωσαν δύο εργαζόμενους

«Μπορούσαμε να είχαμε νεκρό», λένε οι δικαστικοί υπάλληλοι στο Ποινικό Μητρώο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας

Εφετείο

Κατέρρευσαν μεταλλικά ράφια και καταπλάκωσαν δύο ανθρώπους στο Εφετείο Αθηνών, καταγγέλουν οι δικαστικοί υπάλληλοι οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα 1η Νοεμβρίου στις 12:30 το μεσημέρι.

«Μπορούσαμε να είχαμε νεκρό», αυτή η φράση ήταν στο στόμα των συναδέλφων στο Ποινικό Μητρώο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας, μετά την κατάρρευση – πτώση μεταλλικών ραφιών τύπου dexion που καταπλάκωσαν ένα συνάδελφο και έναν εργαζόμενο μεταφορικής εταιρείας.

εφετείο

Συγκεκριμένα, σήμερα το πρωί, κατά τη διάρκεια της φόρτωσης των ραφιών με δικογραφίες, αυτά κατέρρευσαν με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί κάτω από το βάρος των δικογραφιών και των σίδερων, ο συνάδελφος (που τραυματίστηκε στην πλάτη και στα πόδια) και ο εργαζόμενος της μεταφορικής εταιρείας.

εφετείο

Το μέγεθος της επικινδυνότητας του συμβάντος αποδεικνύεται απ’ το γεγονός ότι για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε η βοήθεια – παρέμβαση πολιτών και συναδέλφων που βρίσκονταν στον χώρο. Κοινώς, από καθαρή τύχη αποφύγαμε τα χειρότερα! Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους δυο εργαζόμενους και τους ευχόμαστε «περαστικά».

