Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Χωρίς το επίδομα ανεργίας 2 μηνών οι αναπληρωτές καθηγητές

Χωρίς το επίδομα ανεργίας δύο μηνών είναι οι αναπληρωτές καθηγητές λίγο πριν τοποθετηθούν στις θέσεις του, όπως κατήγγειλε στον ΣΚΑΪ ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός Νίκος Δρογώσης. Ο κ. Δρογώσης έκανε λόγο για «Γολγοθά» και για νέα ηλεκτρονική γραφειοκρατική διαδικασία.

«Κάθε χρόνο δουλεύω με σύμβαση, και όταν τελειώνει η χρονιά, κάθε Ιούλη, απολυόμαστε και κάνουμε την αίτηση για να πάρουμε το ταμείο ανεργίας. Έκανα την αίτησή μου στις 23 Ιούνη και εκεί ξεκινάει ένας Γολγοθάς που δεν έχει να κάνει μόνο με μένα, αλλά με πάρα πολλούς χιλιάδες αναπληρωτές, πρώτα απ' όλα γιατί για πολλές ΔΥΠΑ καθυστέρησαν πάρα πολύ στο να βγάλουν τις αποφάσεις για τους ανθρώπους που δικαιούνται το επίδομα, καθυστέρηση πάνω από έναν μήνα, και τελικά για μια κάρτα που έπρεπε να πάρω, έκανα αίτηση 23 Ιούνη, και την έλαβα κάποια στιγμή την Πέμπτη (4 Σεπτεμβρίου). Είναι τραγικό» τόνισε ο κ. Δρογώσης.

Πρόσθεσε ότι «παλαιότερα, όπως λειτουργούσε το σύστημα, τα λεφτά πιστώνονταν στο IBAN. Έγινε αλλαγή από την κυβέρνηση, ένα νόμος, που στην ουσία λέει ότι για να πάρεις λεφτά από το ταμείο ανεργίας πρέπει να τα πάρεις σε μια προπληρωμένη κάρτα η οποία έρχεται στη διεύθυνση του σπιτιού σου, και δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα λεφτά στην κάρτα αν δεν ενεργοποιηθεί, και αν δεν την έχεις στα χέρια σου. Αυτή η κάρτα σε πολλούς αναπληρωτές δεν έχει έρθει ακόμα. Πιστεύω το πρόβλημα έχει να κάνει με τον συγκεκριμένο νόμο που προσθέτει μια έξτρα ηλεκτρονική γραφειοκρατική διαδικασία. Η κάρτα χάθηκε, δεν μπορούσα να βγάλω άκρη με το ταχυδρομείο... Με το IBAN γινόταν η καταβολή αυτόματα, και υπάρχει διαφάνεια, φαίνονταν τα πάντα».

Πηγή: skai.gr

