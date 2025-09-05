Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονος για αρπαγή 15χρονης - Ήθελαν να ταξιδέψουν προς Τουρκία

Τόσο ο 19χρονος όσο και η ανήλικη παραδόθηκαν σε αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης - Ο νεαρός διώκεται για αρπαγή ανηλίκου

Αεροδρόμιο Μακεδονία

Ένας 19χρονος συνελήφθη στον διεθνή αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, την ώρα που επιχειρούσε να εκδώσει εισιτήρια προκειμένου να ταξιδέψει προς την Τουρκία με 15χρονη, για την οποία είχε δηλωθεί εξαφάνιση τα προηγούμενα 24ωρα από την οικογένειά της στην Ξάνθη.

Τόσο ο 19χρονος όσο και η ανήλικη παραδόθηκαν σε αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης, με τον πρώτο να διώκεται για αρπαγή ανηλίκου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

