Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του Δερβενίου, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, το δυστύχημα σημειώθηκε στις 07:50 στο ύψος του Δερβενίου με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Από τη σύγκρουση, το ένα εξ αυτών ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να περάσει στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρουστεί με άλλο ΙΧ αυτοκίνητο που είχε κατεύθυνση προς Καβάλα. Ως αποτέλεσμα της δεύτερης σύγκρουσης, στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του ενώ ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε από το ΕΚΑΒ στο ΑΧΕΠΑ.

Εξαιτίας του σοβαρού τροχαίου, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει μπλοκάρει και στο ρεύμα προς Καβάλα έχει σχηματιστεί ουρά.

