Υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην ανανέωση αδειών παραμονής, και συγκεκριμένα διαρκείας ενάμιση με δυο χρόνια, όπως καταγγέλλουν στον ΣΚΑΪ. Συγκεκριμένα, μετανάστης με πολλά χρόνια στην Ελλάδα είχε άρρωστο πατέρα στη Γαλλία και δεν μπορούσε να τον επισκεφτεί.

«Έχουν απόλυτο δίκιο. Αυτό εμποδίζει και εμένα ως προς το δικό μου κομμάτι, γιατί άνθρωπος που δεν έχει άδεια και έχει προσληφθεί, θέλει ο εργοδότης του να τον πάρει μαζί να δειγματίσουν στη Γαλλία και δεν μπορεί», αναφέρει η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη, προσθέτοντας:

«Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ταξιδέψει μόνο προς την πατρίδα του και πουθενά αλλού. Πράγματι στις αποκεντρωμένες διοικήσεις υπάρχει πρόβλημα και από όσο ξέρω θα ληφθούν μέτρα».

Πηγή: skai.gr

