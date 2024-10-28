Σήμερα συμπληρώνονται 84 χρόνια από το ιστορικό «ΟΧΙ» της Ελλάδας στο τηλεγράφημα του Ιταλού πρέσβη Γκράτσι, που οδήγησε στο να γραφτεί με χρυσά γράμματα το έπος του 1940, γεμίζοντας με περηφάνια όλον τον Ελληνισμό σε όλον τον κόσμο.

Με αφορμή τη σημερινή επέτειο της 28ης Οκτωβρίου νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας, πραγματοποιήθηκε η τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη.

Κατά τη διάρκεια της τελετής ακούστηκε ο Εθνικός Ύμνος ενώ παράλληλα ήχησαν οι καμπάνες στους Ιερούς Ναούς της Αθήνας.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: skai.gr

