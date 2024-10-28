Με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας, κορυφώθηκαν σήμερα οι εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Η παρέλαση στρατιωτικών και πολιτικών τμημάτων έγινε στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και την κυβέρνηση εκπροσώποησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Την παρέλαση παρακολούθησε και ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας.

Νωρίτερα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώον του Γ' Σώματος Στρατού.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις στο Περιστέρι.

Μικροί και μεγάλοι παρακολούθησαν τις αεροπορικές επιδείξεις και τα μαχητικά, ενώ ο σμηναγός Γιώργος Σωτηρίου πέταξε με το F16 της Ομάδας Επιδείξεων «Ζευς».

Εισήχθη στη Σχολή Ικάρων το 2006 και τοποθετήθηκε το 2012 στην 115 Πτέρυγα Μάχης με αεροσκάφη F-16 Block 52+. Από το 2013 υπηρετεί στην 343 Μοίρα και έχει καταγράψει πάνω από 1800 ώρες πτήσης, εκ των οποίων οι 1500 σε F-16.

Σε όλη τη χώρα έγιναν μαθητικές παρελάσεις, όπως στο κέντρο της Αθήνας και στον Πειραιά, παρουσία πολιτικών εκπροσώπων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Εντυπωσίασε η διέλευση σχηματισμών Mirage, Phantom και Rafale στον ουρανό της Θεσσαλονίκης - Βίντεο

