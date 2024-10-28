Με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας, κορυφώθηκαν σήμερα οι εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
Η παρέλαση στρατιωτικών και πολιτικών τμημάτων έγινε στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και την κυβέρνηση εκπροσώποησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
Την παρέλαση παρακολούθησε και ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας.
Νωρίτερα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώον του Γ' Σώματος Στρατού.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις στο Περιστέρι.
Μικροί και μεγάλοι παρακολούθησαν τις αεροπορικές επιδείξεις και τα μαχητικά, ενώ ο σμηναγός Γιώργος Σωτηρίου πέταξε με το F16 της Ομάδας Επιδείξεων «Ζευς».
Εισήχθη στη Σχολή Ικάρων το 2006 και τοποθετήθηκε το 2012 στην 115 Πτέρυγα Μάχης με αεροσκάφη F-16 Block 52+. Από το 2013 υπηρετεί στην 343 Μοίρα και έχει καταγράψει πάνω από 1800 ώρες πτήσης, εκ των οποίων οι 1500 σε F-16.
Σε όλη τη χώρα έγιναν μαθητικές παρελάσεις, όπως στο κέντρο της Αθήνας και στον Πειραιά, παρουσία πολιτικών εκπροσώπων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Εντυπωσίασε η διέλευση σχηματισμών Mirage, Phantom και Rafale στον ουρανό της Θεσσαλονίκης - Βίντεο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.