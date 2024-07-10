Λογαριασμός
Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Δεν ξέρουν να μας πουν από ΚΕΠ και Αστυνομικά Τμήματα αν θα αλλάξουμε τις ταυτότητες για τον προσωπικό μοναδικό αριθμό

«Για τον προσωπικό αριθμό θα κάνει ανακοινώσεις ο υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου τις επόμενες ημέρες», απάντησε ο Κ. Κυρανάκης

Ταυτότητες

Πολίτες κατήγγειλαν στον ΣΚΑΪ ότι ρωτούν σε ΚΕΠ και Αστυνομικά Τμήματα αν πρόκειται να αλλάξουν πάλι τις ταυτότητές τους για τον προσωπικό μοναδικό αριθμό, και δεν γνωρίζει να τους πει κανείς.

Απαντώντας μέσω του ΣΚΑΪ, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης επεσήμανε ότι για τον προσωπικό αριθμό θα κάνει ανακοινώσεις ο υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου τις επόμενες ημέρες. «Τα καλά νέα είναι ότι έχει βγει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, άρα λοιπόν είναι θέμα ημερών. 

Πηγή: skai.gr

