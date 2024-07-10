Πολίτες κατήγγειλαν στον ΣΚΑΪ ότι ρωτούν σε ΚΕΠ και Αστυνομικά Τμήματα αν πρόκειται να αλλάξουν πάλι τις ταυτότητές τους για τον προσωπικό μοναδικό αριθμό, και δεν γνωρίζει να τους πει κανείς.
Απαντώντας μέσω του ΣΚΑΪ, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης επεσήμανε ότι για τον προσωπικό αριθμό θα κάνει ανακοινώσεις ο υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου τις επόμενες ημέρες. «Τα καλά νέα είναι ότι έχει βγει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, άρα λοιπόν είναι θέμα ημερών.
- ΟΑΣΑ: Νέα απόπειρα απάτης στα social media με δέλεαρ δωρεάν κάρτα απεριορίστων διάρκειας 12 μηνών
- Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Καθυστερεί έγκριση ίδρυσης επιχείρησης λόγω έλλειψης προσωπικού - Τι απαντάει ο Κ. Κυρανάκης
- Ρόδος: Θωρακίζεται από τις φωτιές η κοιλάδα των Πεταλουδών με υπερσύχρονο σύστημα ανίχνευσης καπνού
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.