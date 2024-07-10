Την προσοχή του επιβατικού κοινού για νέα απόπειρα εξαπάτησης στα social media με πλαστούς λογαριασμούς, για να αποκτήσουν δωρεάν μια ATH.ENA Card διάρκειας 12 μηνών, εφιστά ο ΟΑΣΑ.

Με σημερινή ανακοίνωση του ο Οργανισμός Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών εφιστά και πάλι την προσοχή του επιβατικού κοινού για απόπειρα εξαπάτησης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πλαστούς λογαριασμούς που χρησιμοποιούν παράνομα την επωνυμία του Οργανισμού.

«Το τελευταίο διάστημα εμφανίζονται συνεχώς παραπλανητικές δημοσιεύσεις με το λογότυπο του ΟΑΣΑ, σε διάφορα social media, που παροτρύνουν ανυποψίαστους πολίτες να αποκτήσουν δωρεάν μια ATH.ENA Card διάρκειας 12 μηνών, κάνοντας κλικ σε έναν ψεύτικο ψηφιακό σύνδεσμο (link)» αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο Οργανισμός, σημειώνοντας πως η επίσκεψη σε αυτούς τους συνδέσμους (links), μπορεί να οδηγήσει σε επιζήμιες ενέργειες, όπως αποκάλυψη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και κωδικών ασφαλείας, ή αποστολή χρηματικών ποσών για υποτιθέμενες αγορές.

Ο ΟΑΣΑ έχει ήδη προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διακοπή των δημοσιεύσεων αυτών, ενημερώνοντας τις αρμόδιες αρχές.

«Εφιστούμε την ιδιαίτερη προσοχή του επιβατικού κοινού, καθώς οι ψεύτικοι λογαριασμοί στα social media, διαθέτουν αληθοφανή χαρακτηριστικά (εμφανίζεται η επωνυμία του ΟΑΣΑ και το λογότυπο της ATH.ENA card)» καταλήγει η ανακοίνωση.

Η fake ανάρτηση που κυκλοφορεί στα social :

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

