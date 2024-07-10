Ένα αρκετά σημαντικό εργαλείο για την πρόληψη των πυρκαγιών στα δάση της Ρόδου είναι το σύστημα ICT που τοποθετήθηκε από τη Nova στην περιοχή της κοιλάδας των Πεταλούδων της Ρόδου και το οποίο μπορεί να ανιχνεύσει καπνό, ακόμη και σε μικρή ποσότητα, σε ακτίνα 15 χιλιομέτρων.

Για την έναρξη του έργου Smart Forest Rhodes (τοποθέτηση συστήματος ICT πυρανίχνευσης στην περιοχή «Πεταλούδες») στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας της Nova, χθες βρέθηκε στη Ρόδο, ο υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο οποίος και μαζί με τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο, τον δήμαρχο, Αλέξανδρο Κολιάδη και την προϊσταμένη της Δασικής Υπηρεσίας, Κατερίνα Μπαλατσούκα, ενημερώθηκαν από τον CEO της Nova Παναγιώτη Γεωργιόπουλο και άλλα στελέχη της Εταιρείας.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει πιλοτικά

Η ενημέρωση έγινε στην Κοιλάδα των Πεταλούδων στη Ρόδο και σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, πρόκειται για ένα πυλώνα 9 μέτρων που έχει εγκατασταθεί στην περιοχή στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος. Αντίστοιχη εγκατάσταση έχει γίνει από την Εταιρεία στον Υμηττό και τώρα και στη Ρόδο.

Ο πυλώνας αυτός καλύπτει μία ακτίνα 15 χιλιομέτρων, και ύψος του είναι τέτοιο για να μπορεί να επιτυγχάνει την εμβέλεια αυτή.

Επάνω του έχει περιβαλλοντικό σταθμό που μετράει τα περιβαλλοντικά δεδομένα και τις συνθήκες τις κλιματικές, έχει κάμερες που είναι και θερμικές και ηλεκτροπτικές (είναι συνδυασμός) που σημαίνει ότι ακόμη και τη νύκτα μπορεί να εντοπίσει την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Γι' αυτό τον λόγο άλλωστε, υπάρχει αυτή η συστοιχία των αισθητήρων για να υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθεί όλο το εύρος των σημείων είτε είναι νύκτα είτε είναι μέρα.

Ο πυλώνας αυτός - όπως εξήγησαν τα στελέχη της Nova - συνδέεται με ένα «έξυπνο» επιχειρησιακό κέντρο στο οποίο θα μπορούσε να έχει πρόσβαση τόσο η Πυροσβεστική όσο και όποιος άλλος υποδειχθεί από τις τοπικές Αρχές, όπως για παράδειγμα εθελοντικές ομάδες κ.ά. Έτσι, ο συναγερμός σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να ληφθεί από τους αρμόδιους φορείς.

Ανίχνευση καπνού στο ξεκίνημα της φωτιάς

Πρόκειται για ένα αρκετά σημαντικό εργαλείο για την πρόληψη των πυρκαγιών στα δάση μας, με το οποίο μπορεί να εντοπιστεί η φωτιά εν τη γενέσει της.

Και αυτό γιατί γίνεται ανίχνευση έστω και μικρής ποσότητας καπνού που θα εκκληθεί, άρα γίνεται στο ξεκίνημα, που σύμφωνα με τους πυροσβέστες, είναι και το πιο σημαντικό.

Να μπορέσουμε δηλαδή έγκαιρα να αναγνωρίσουμε την εστία της φωτιάς και να στείλουμε τις ομάδες που θα επιχειρήσουν.

Τέλος, έγινε γνωστό, πως τα συστήματα αυτά είναι δοκιμασμένα σε ευρωπαϊκά δάση, δηλαδή στο πεδίο και έχουνε «γράψει» track record πάνω από 15-20 χρόνια, άρα βελτιώνονται χρόνο με τον χρόνο, καθώς τα false alarm μειώνονται και η αποτελεσματικότητα και η απόδοσή τους αυξάνεται.

Τι δήλωσε ο Θεόδωρος Σκυλακάκης

Την ικανοποίησή του για το έργο αυτό, για το «έξυπνο δάσος» εξέφρασε σε δηλώσεις του ο υπουργός κ. Σκυλακάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως είναι «ένα από τα πιλοτικά έργα που ξεκινούν εδώ στη Ρόδο, με πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα με τον οποίο συνεργαζόμαστε.

Ο στόχος είναι η έγκαιρη πρόβλεψη και η έγκαιρη παρέμβαση. Είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιούμε αυτές τις νέες τεχνολογίες που είναι πια ώριμες για να μειώνουμε την πιθανότητα οι πυρκαγιές να ξεφύγουν. Όταν οι πυρκαγιές ξεφεύγουν, η κλιματική κρίση τις κάνει θανάσιμα επικίνδυνες.

Γι' αυτό πρέπει να τις προλαβαίνουμε όσο πιο κοντά γίνεται στο συμβάν, και αν ο μη γένοιτο συμβεί, να έχουμε βγάλει καύσιμη ύλη από το δάσος, έτσι ώστε να μπορούμε σε συνδυασμό με τις αντιπυρικές ζώνες, να τις περιορίζουμε», κατέληξε ο κ. υπουργός.

Περιφερειάρχης και δήμαρχος για το «έξυπνο δάσος»

Για «ένα πολύ χρήσιμο και σημαντικό έργο προς όφελος του τοπόσημου και του προορισμού γενικά», μίλησε παίρνοντας τον λόγο στη συνέχεια ο περιφερειάρχης κ. Χατζημάρκος και ευχαρίστησε τη Nova για την προσφορά της αυτή.

Συγκεκριμένα ο κ. Χατζημάρκος είπε τα εξής:

«Σε ένα από τα πιο εμβληματικά μέρη της Ρόδου, από την Κοιλάδα των Πεταλούδων, απευθύνω τις ευχαριστίες μου στην εταιρεία Nova για το Smart Forest Rhodes, ένα πολύ χρήσιμο και σημαντικό έργο προς όφελος του τοπόσημου και του προορισμού γενικά.

Κυβέρνηση και υπουργείο Περιβάλλοντος με τον υπουργό Θεόδωρο Σκυλακάκη, περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, δήμος Ρόδου και τοπικοί φορείς μαζί με την ιδιωτική πρωτοβουλία ενώνουμε δυνάμεις ξανά προς μια κοινή πορεία: ένα βιώσιμο αύριο και μετατρέπουμε τη Ρόδο και την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο σύνολό της σε ένα υπέροχο παράδειγμα για το πώς τα θέματα αειφορίας και βιωσιμότητας δεν είναι μόνο αντικείμενα συζητήσεων σε ημερίδες και συνέδρια αλλά δράσεις και προγράμματα που κάνουν τη διαφορά στην πράξη».

Για μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία έκανε λόγο ο δήμαρχος κ.Κολιάδης ο οποίος μάλιστα γνωστοποίησε πως «έχει ζητήσει βοήθεια και για άλλα μέρη του νησιού κάτι το οποίο έγινε αποδεκτό», αν και θα τεθεί υπό συζήτηση εκ νέου.»Είναι πολύ σημαντική η ιδιωτική πρωτοβουλία.

Το κεντρικό κράτος και η πολιτεία δείχνει καθημερινά τον αγώνα που δίνει για να προφυλάξει, όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και όλους εμάς, αλλά αξίζουν συγχαρητήρια στην εταιρεία ΝOVA για την πρωτοβουλία της γιατί πρόκειται για ένα σημαντικό πιλοτικό πρόγραμμα.

Έχω ενημερωθεί αναλυτικά για το τι ακριβώς θα γίνει στην Κοιλάδα Πεταλούδων και έχω ζητήσει βοήθεια και για άλλα μέρη του νησιού, κάτι το οποίο αποδέχτηκε αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε ξανά.

Συγχαρητήρια, γιατί μόνο καλό μπορεί να κάνει αυτή η πρωτοβουλία στον τόπο μας, ενώνουμε δυνάμεις, και αυτές οι ενέργειες και οι συνεργασίες της πολιτείας και του ιδιωτικού τομέα βοηθούν στην επίλυση ζητημάτων αλλά και της πρόληψης, ώστε να μη συμβούν γεγονότα, όπως αυτά που ζήσαμε πέρυσι».

Το έργο αυτό της τεχνητής νοημοσύνης έχει ήδη εγκατασταθεί στον Υμηττό

Την ικανοποίησή του για το ότι ήδη έχουν ξεκινήσει να βγαίνουν μικρά δεντράκια σε περιοχές που πέρυσι το καλοκαίρι καταστράφηκαν από τη μεγάλη πυρκαγιά στο νησί , χάρη στη συνδρομή της Nova, εξέφρασε σε δηλώσεις του ο CEO της εταιρείας κ. Γεωργιόπουλος.

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βλέπουμε την ολοκλήρωση των αντιδιαβρωτικών έργων και τα πρώτα πεύκα πoυ έχουν αρχίσει να ξεμυτίζουνε εξαιτίας αυτής της επέμβασης που έχει γίνει.

Είμαστε εδώ στην Κοιλάδα των Πεταλούδων, όπου θα βάλουμε σε εφαρμογή τεχνητή νοημοσύνη, έτσι ώστε να προστατεύσουμε καλύτερα κάτι τόσο μοναδικό όσο είναι αυτή η Κοιλάδα.

Τι κάνει αυτό (σ.σ. αναφερόμενος στο πρόγραμμα): έχει έξυπνες κάμερες, έχει αισθητήρες και ένα κέντρο παρακολούθησης, έτσι ώστε να μας δίνονται σε πραγματικό χρόνο δεδομένα, για να μπορέσουμε να τα εκμεταλλευόμαστε με στόχο την πιο άμεση πρόληψη.

Σήμερα, εδώ, συνεχίζουμε το μεγάλο πρόγραμμά μας, κόστους 1 εκατ. ευρώ, για το οποίο η Ρόδος είναι ένα κεντρικό σημείο. Συνεχίζουμε τα επόμενα βήματά μας, με το έργο αυτό της τεχνητής νοημοσύνης που έχει ήδη εγκατασταθεί στον Υμηττό και τώρα θα εγκατασταθεί και στη Ρόδο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.