Άνθρωποι που έχουν κάνει ηλεκτρονική αίτηση για ίδρυση ατομικής επιχείρησης καταγγέλλουν στον ΣΚΑΪ ότι καθυστερεί η έγκριση του αιτήματός τους λόγω έλλειψης προσωπικού.

Μιλώντας στους «Αταίριαστους», ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης κάλεσε τους καταγγέλοντες να δώσουν στο υπουργείο τον Αριθμό Πρωτοκόλλου να μιλήσουν με το υπουργείο Ανάπτυξης.

Πηγή: skai.gr

