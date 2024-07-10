Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Καθυστερεί έγκριση ίδρυσης επιχείρησης λόγω έλλειψης προσωπικού - Τι απαντάει ο Κ. Κυρανάκης

«Να μας δώσουν τον Αριθμό Πρωτοκόλλου να μιλήσουμε με το υπουργείο Ανάπτυξης», τόνισε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Κυρανάκης

Άνθρωποι που έχουν κάνει ηλεκτρονική αίτηση για ίδρυση ατομικής επιχείρησης καταγγέλλουν στον ΣΚΑΪ ότι καθυστερεί η έγκριση του αιτήματός τους λόγω έλλειψης προσωπικού.

Μιλώντας στους «Αταίριαστους», ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης κάλεσε τους καταγγέλοντες να δώσουν στο υπουργείο τον Αριθμό Πρωτοκόλλου να μιλήσουν με το υπουργείο Ανάπτυξης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κωνσταντίνος Κυρανάκης kataggelies@skai.gr
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark