Άνθρωποι που έχουν κάνει ηλεκτρονική αίτηση για ίδρυση ατομικής επιχείρησης καταγγέλλουν στον ΣΚΑΪ ότι καθυστερεί η έγκριση του αιτήματός τους λόγω έλλειψης προσωπικού.
Μιλώντας στους «Αταίριαστους», ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης κάλεσε τους καταγγέλοντες να δώσουν στο υπουργείο τον Αριθμό Πρωτοκόλλου να μιλήσουν με το υπουργείο Ανάπτυξης.
Πηγή: skai.gr
- Ρόδος: Θωρακίζεται από τις φωτιές η κοιλάδα των Πεταλουδών με υπερσύχρονο σύστημα ανίχνευσης καπνού
- Παρέμβαση της Εισαγγελέως του ΑΠ μετά τη δολοφονία στο Ψυχικό- Έρευνα σε βάθος για τις μαφίες σε Μύκονο και άλλα νησιά
- Θεσσαλονίκη: Συμμορία έκλεβε αυτοκίνητα και φορτηγά - Ταυτοποιήθηκε ως δράστης 33χρονος
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.