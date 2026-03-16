Καστελόριζο: Βυθίστηκε σκάφος της Frontex, ένας σοβαρά τραυματισμένος

Το σκάφος, στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα, βρήκε ξέρα κατά τη διάρκεια ελιγμού έξω από το λιμάνι της Μεγίστης και στη συνέχεια βούλιαξε

Φρόντεξ

Ένα σκάφος της Frontex, με σημαία Εσθονίας, στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα, βυθίστηκε έξω από το λιμάνι της Μεγίστης στο Καστελόριζο, το μεσημέρι της Δευτέρας, 16/3.

Όπως μεταδίδεται και επιβεβαιώνει το Λιμενικό, το σκάφος βρήκε σε ξέρα κατά τη διάρκεια ελιγμού του και λίγο αργότερα βυθίστηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα μέλη του πληρώματος (τρεις άνδρες και μία γυναίκα) τα οποία μεταφέρονται με αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Ένας από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

