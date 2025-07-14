Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σκάφος της Frontex προσάραξε σε ξέρα στη Λέσβο και βυθίστηκε - Διασώθηκαν οι 6 επιβαίνοντες (Βίντεο)

Στην περιοχή έσπευσαν σκάφη του Λιμενικού όπου και ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης - Οι 6 επιβαίνοντες παρελήφθησαν και είναι καλά στην υγεία τους

Λιμενικο Frontex

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στο Λιμενικό Σώμα όταν σκάφος της Frontex προσέκρουσε σε ξέρα, ανοιχτά της Ανάξου στη Μυτιλήνη και στη συνέχεια βυθίστηκε.

Στην περιοχή έσπευσαν σκάφη του Λιμενικού όπου και ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. 

Οι 6 επιβαίνοντες, συγκεκριμένα 5 Πορτογάλοι και 1 Έλληνας, παρελήφθησαν και είναι καλά στην υγεία τους. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Μόλυβου.

Άγνωστη παραμένει για την ώρα η αιτία που το σκάφος προσέκρουσε πάνω στην ξέρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: σκάφος Frontex βύθιση Μυτιλήνη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark