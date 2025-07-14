Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στο Λιμενικό Σώμα όταν σκάφος της Frontex προσέκρουσε σε ξέρα, ανοιχτά της Ανάξου στη Μυτιλήνη και στη συνέχεια βυθίστηκε.

Στην περιοχή έσπευσαν σκάφη του Λιμενικού όπου και ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Οι 6 επιβαίνοντες, συγκεκριμένα 5 Πορτογάλοι και 1 Έλληνας, παρελήφθησαν και είναι καλά στην υγεία τους. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Μόλυβου.

Άγνωστη παραμένει για την ώρα η αιτία που το σκάφος προσέκρουσε πάνω στην ξέρα.

Πηγή: skai.gr

