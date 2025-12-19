Λογαριασμός
Λιμενικό και Frontex διέσωσαν 545 μετανάστες ανοιχτά της Γαύδου

Εκατοντάδες άνθρωποι επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος - Όλοι οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη

Λιμενικό

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής στις λιμενικές αρχές καθώς εντοπίστηκε αλιευτικό σκάφος 16,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου, το οποίο μετέφερε εκατοντάδες μετανάστες

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία σκάφη του λιμενικού, τρία της Frontex και τρία παραπλέοντα πλοία και περισυνέλλεξαν συνολικά 545 μετανάστες

Σύμφωνα με το Λιμενικό, όλοι οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη.

