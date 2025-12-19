Λιμενικό και Frontex διέσωσαν 545 μετανάστες ανοιχτά της Γαύδου

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής στις λιμενικές αρχές καθώς εντοπίστηκε αλιευτικό σκάφος 16,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου, το οποίο μετέφερε εκατοντάδες μετανάστες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία σκάφη του λιμενικού, τρία της Frontex και τρία παραπλέοντα πλοία και περισυνέλλεξαν συνολικά 545 μετανάστες.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, όλοι οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη.

Πηγή: skai.gr

