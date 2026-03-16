Βουλή: 3 δισ. για αντιβαλλιστικό και αντι-drone σύστημα - Αναβάθμιση άλλων 38 F-16 

Η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή ενέκρινε τη Δευτέρα την προμήθεια ενός πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας και άμυνας κατά drones ύψους 3 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, ενέκρινε την αναβάθμιση 38 μαχητικών αεροσκαφών F-16, με το συνολικό κόστος να εκτιμάται περίπου στα 4 δισ. ευρώ (4,59 δισ. δολάρια), σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Όπως ανέφερε νωρίτερα ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, βασικός άξονας των προγραμμάτων είναι η «τεράστια αναβάθμιση» της αεράμυνας της χώρας μέσω της δημιουργίας ενός πολυεπίπεδου μηχανισμού αντιμετώπισης εναέριων απειλών. Πρόκειται για τον πυρήνα της λεγόμενης «Ασπίδας του Αχιλλέα», του νέου προγράμματος αποτροπής. Στόχος, σύμφωνα με τον υπουργό είναι η δημιουργία ενός «θόλου προστασίας» για την ελληνική επικράτεια, ικανού να αντιμετωπίζει αεροσκάφη, drone και πυραύλους. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός, όπως επεσήμανε ο κ. Δένδιας, ότι στην παραγωγή των συστημάτων θα συμμετέχουν ελληνικές εταιρείες με ποσοστό τουλάχιστον 25%.

Στα προγράμματα που εισάγονται προς συζήτηση περιλαμβάνεται ακόμη η δημιουργία των αναγκαίων υποδομών στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας για την επιχειρησιακή ένταξη των αεροσκαφών F-35. Όπως τόνισε, τα αεροσκάφη αυτά «δεν είναι απλώς αεροπλάνα, αλλά πλατφόρμες που εισάγουν την Πολεμική Αεροπορία σε μια νέα εποχή».

Πηγή: skai.gr

