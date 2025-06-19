Την απογοήτευσή της για το αποτέλεσμα της χθεσινής ψηφοφορίας στη Βουλή -και, κυρίως, για την πρόταση παραπομπής του Κώστα Αχ. Καραμανλή σε Προανακριτική, με 154 ψήφους υπέρ και σε βαθμό πλημμελήματος - εξέφρασε με ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού.

«2,5 χρόνια ακούγαμε την αντιπολίτευση σύσσωμη ότι θα μας στηρίξει. Τόσα Ψέμματα! Τελείωσε η παράσταση ή θα σας δούμε στα κανάλια να μιλάτε ξανά για δικαίωση των νεκρών;» έγραψε, μεταξύ άλλων. Η ίδια σημειώνει πως η πρόταση για τη διεξοδική έρευνα της τραγωδίας των Τεμπών, που υποστηρίχθηκε από τους συγγενείς των θυμάτων, συγκέντρωσε μόλις 38 ψήφους.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Η ντροπή …ντροπή δεν έχει…..

154 ψήφοι υπέρ.

Για πλημμέλημα ο Καραμανλής.

Έκλαψε χθες ο ουρανός….

Μιλήστε μας πάλι για το άρθρο 86Σ…..για την πίστη που πρέπει να έχουμε στην Δικαιοσύνη σας….

38 ψήφοι υπέρ για τη διεξοδική πρόταση των συγγενών για την έρευνα των εγκλημάτων, μια πρόταση που όλοι οι Έλληνες και Ευρωπαίοι πρέπει να διαβάσουν.

2,5 χρόνια ακούγαμε την αντιπολίτευση σύσσωμη ότι θα μας στηρίξει.

Τόσα Ψέμματα!

Τελείωσε η παράσταση ή θα σας δούμε στα κανάλια να μιλάτε ξανά για δικαίωση των νεκρών ;

Ναι αυτή τη δικαίωση! που χθες ΔΕΝ στηρίξατε!

Κατάντια.

Πάλι δίπλα στην «καρέκλα» σταθήκατε.

Αυτή η επιλογή έμεινε στην ιστορία και αποκάλυψε πολλά.

Όσο για τους ενόχους ας μην χαίρονται πολύ.

Διότι ο αγώνας συνεχίζεται.

Θα δώσετε τελικά λόγο στην Δικαιοσύνη.

Θα βρούμε τρόπους για να δικαιώσουμε τους ανθρώπους μας.

Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί!

Τα πάντα!

Οι πράξεις σας οδηγούν τα δικά μας βήματα.

Θα είμαστε συνεχώς μπροστά σας.

Γιατί αλλιώς, με τέτοια βαθιά διαπλεκόμενη κυβέρνηση και τα πολύτιμα δεκανίκια της δήθεν αντιπολίτευσης, φωτεινή μέρα δεν θα ξημερώσει για όλους εμάς, για την Δημοκρατία.

Ουρανέ μην κλαις .. δεν τελείωσε ακόμη…»

Η ντροπή …ντροπή δεν έχει…..

154 ψήφοι υπέρ.

Για πλημμέλημα ο Καραμανλής.

Έκλαψε χθες ο ουρανός….

Μιλήστε μας πάλι για το άρθρο 86Σ…..για την πίστη που πρέπει να έχουμε στην Δικαιοσύνη σας….

38 ψήφοι υπέρ για τη διεξοδική πρόταση των συγγενών για την έρευνα των… pic.twitter.com/2aqzcj7CU8 — Maria Karystianou (@mkaristianou) June 19, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.