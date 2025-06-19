Ν. Πλακιάς: Κανείς από την αντιπολίτευση δεν μίλησε για λαθρεμπόριο και παράνομο φορτίο - Δύο χρόνια τώρα ψέμματα;

Ανάρτηση στο Χ σχολιάζοντας τα όσα ειπώθηκαν στη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τα Τέμπη, έκανε ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που χάθηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, διερωτάται γιατί κανείς εκ των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν αναφέρθηκε «σχετικά με το λαθρεμπόριο, το παράνομο φορτίο, το εύφλεκτο υλικό όπως και για τα χημικά που έκαψαν τα παιδιά μας». Παράλληλα, σημειώνει: «Τι έγινε ρε παιδιά; Δηλαδή άνθρακας ο θησαυρός; Δύο χρόνια τώρα ψέμματα;».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Πλακιά:

Μεγάλη εντύπωση μου έκανε χτες ότι κατά τις ομιλίες των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν ακούστηκε από πουθενά και από κανέναν κάτι σχετικά με το λαθρεμπόριο το παράνομο φορτίο το εύφλεκτο υλικό όπως και για τα χημικά που κάψαν τα παιδιά μας . Τι έγινε ρε παιδιά ; Δηλαδή άνθρακας ο θησαυρός ; Δύο χρόνια τώρα ψέμματα ; Και αν δεν είμασταν και δύο οικογένειες να βγούμε και να πούμε την αλήθεια με κόστος να μας πουν ότι τα πήραμε ότι είμαστε δεξιοί ότι δουλεύουμε για την κυβέρνηση τι θα γινόταν ; Θα πηγαίναμε σε μια δίκη παρωδία ; Και όπως είπε και ο @EvanVlacho μιας και αυτή είναι η άλλη οικογένεια. Δεν θέλουμε να μας πείτε ότι έχουμε δίκιο έτσι και αλλιώς ότι κάναμε ήταν για την μνήμη των παιδιών μας και την αλήθεια. Απλώς αν καμία φορά περάσετε από το μέρος που είναι θαμμένος ο Βάιος η Αναστασία η Χρύσα και η Θωμη σκύψτε το κεφάλι και ζητήστε ένα συγνώμη.

Μεγάλη εντύπωση μου έκανε χτες ότι κατά τις ομιλίες των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν ακούστηκε από πουθενά και από κανέναν κάτι σχετικά με το λαθρεμπόριο το παράνομο φορτίο το εύφλεκτο υλικό όπως και για τα χημικά που κάψαν τα παιδιά μας .

Τι έγινε ρε παιδιά ;… — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) June 19, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.