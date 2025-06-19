Καλαμάτα: Αεροσκάφος της Ryanair προσέκρουσε σε εμπόδιο κατά την προσγείωση

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, όταν αεροσκάφος της Ryanair που εκτελούσε πτήση από το Λονδίνο χτύπησε σε μεταλλικό εμπόδιο κατά την προσγείωσή του, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στο φτερό του.

Το Boeing 737 είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Στάνστεντ το πρωί της Τετάρτης, σε μια πτήση η οποία μάλιστα είχε έντονες αναταράξεις.

Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, το αεροσκάφος κατάφερε να προσγειωθεί στη χώρα μας, όμως κατά την τροχοδρόμησή του, συγκρούστηκε με σταθερό εμπόδιο στην άκρη του διαδρόμου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ υπήρξαν ανησυχία για ενδεχόμενο ξέσπασμα πυρκαγιάς.

Οι επιβάτες ζητήθηκε να παραμείνουν στις θέσεις τους εντός του αεροσκάφους μέχρι να ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος ασφαλείας.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Πηγή: skai.gr

