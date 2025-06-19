Συνελήφθη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, 29χρονος διακινητής ναρκωτικών ουσιών ο οποίος σε διάστημα ενός μήνα πραγματοποίησε περισσότερες από 120 δοσοληψίες σε Νέα Μάκρη και Μαραθώνα.

Πιο συγκεκριμένα, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, απογευματινές ώρες προχθές (17/6) στη Νέα Μάκρη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, 29χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, απείθεια και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομο που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στις περιοχές της Νέας Μάκρης και του Μαραθώνα και με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, εντοπίστηκε ο 29χρονος κατηγορούμενος τη στιγμή που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε 24χρονο, ο οποίος ομοίως συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και απείθεια και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: η ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας που διακινήθηκε και το χρηματικό ποσό των 845 ευρώ.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 29χρονος κατηγορούμενος τον τελευταίο μήνα, προέβη σε τουλάχιστον 120 πράξεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στις περιοχές του Μαραθώνα και της Νέας Μάκρης, κινούμενος κατά κύριο λόγο με επιχειρησιακό όχημα.

Από επερχόμενη έρευνα στην οικία του, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

551 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

μικροποσότητα κοκαΐνης,

44 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,

2 ζυγαριές ακριβείας,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

κυνηγετικά φυσίγγια και

3 οχήματα.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

