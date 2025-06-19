Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Συκιά

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

UPDATE: 21:48
Πυροσβεστικό

Yπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Συκιά Χαλκιδικής, χωρίς να απειλήσει κατοικημένες περιοχές.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής για το ενδεχόμενο αναζοπύρωσης.

