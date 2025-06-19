Yπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Συκιά Χαλκιδικής, χωρίς να απειλήσει κατοικημένες περιοχές.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής για το ενδεχόμενο αναζοπύρωσης.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Συκιά Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 19, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.