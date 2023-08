Νεκρός 67χρονος σε τροχαίο στην Καρδίτσα – Το όχημά του εξετράπη της πορείας του Ελλάδα 17:42, 08.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Θανατηφόρο τροχαίο τις πρωινές ώρες στην Αργιθέα, και ειδικότερα στην περιοχή του Αργυρίου