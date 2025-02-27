Στα ερωτήματα που δημιουργεί η δεύτερη θητεία Τραμπ, δημιουργώντας νέα δεδομένα, ανατροπές και ισορροπίες στη διεθνή σκακιέρα, απάντησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3 και την εκπομπή Ζούμε Αληθινά με τον Δημήτρη Γιαγτζόγλου, για μία ώρα, ο Δρ. Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών και κύριος ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ, Τριαντάφυλλος Καρατράντος.

Λίγο πριν ετοιμάσει τις βαλίτσες του για τον Λευκό Οίκο, ο Ουκρανός πρόεδρος, ο κ. Καρατράντος διαπιστώνει την κρίσιμη συνθήκη στην οποία βρίσκεται η Ουκρανία, γιατί η ίδια δεν μπορεί να αναδιαμορφώσει τους όρους τους οποίους θα ήθελε. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αντιλαμβάνεται τις όποιες συμφωνίες του σαν επιχειρηματικό deal. Ο ίδιος τονίζει πως «η Ουκρανία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί καν να διατυπώσει τις απόψεις της στο τραπέζι, όταν ο ίδιος ο Τραμπ δεν την έχει καλέσει καν σε αυτό. Τότε η μόνη λύση σου είναι η Ευρώπη». Αλλά, όπως προσθέτει και για τη στάση της Ευρώπης στη συγκεκριμένη συγκυρία, ακόμη και τις δυνατότητές της διατυπώνεται πλήθος ερωτημάτων.

Το μεγάλο στοίχημα για την Ευρώπη ήταν οι εκλογές στη Γερμανία και η Γαλλία βρίσκεται σε μια κατάσταση «σχετικής σταθερότητας, τονίζει ο κ. Καρατράντος. Αυτή τη στιγμή με τις «δύο καρδιές» της ΕΕ να έχουν παραλύσει, σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η στάση της, τη στιγμή που οι πιέσεις Τραμπ αυξάνονται συνεχώς. «Είτε στο ζήτημα της Ουκρανίας, είτε στο ζήτημα των δασμών, είτε στο ζήτημα της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας» καταλήγει ο κ. Καρατράντος. Ξεκαθαρίζοντας δε, και με βάση την πρόταση Μερτς, ότι δεν μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκή άμυνα πέρα και μακριά από το ΝΑΤΟ. «Ευρωπαϊκή ένωση και ΝΑΤΟ είναι δύο συστήματα που συνλειτουργούν. Η ευρωπαϊκή άμυνα βασίστηκε σε σημαντικό βαθμό στο ΝΑΤΟ τη στιγμή όμως που το ΝΑΤΟ βασίζεται κυρίως στις ΗΠΑ. Και για αυτόν τον πρόσθετο λόγο αν δεν ξυπνήσει τώρα η Ευρώπη δεν θα ξυπνήσει ποτέ» διαπιστώνει.

Στο ερώτημα αν η δεύτερη θητεία Τραμπ απειλεί του δημοκρατικούς θεσμούς στις ΗΠΑ, ο κ. Καρατράντος, τονίζει ότι «ήδη οι ΗΠΑ και οι θεσμοί της είναι σε κρίση. Και φυσικά μια δημοκρατία μπορεί να δεχτεί μια ήττα. Αλλά εδώ υπάρχει κι ένα ζήτημα ποιοτικό. Πώς φτάνει μια Δημοκρατία να ψηφίζει ανθρώπους που έχουν μια τρομερή ισχύ για παράδειγμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έναν άνθρωπο που κατηγορείται. Η κοινωνία των ΗΠΑ είναι βαθύτατα διχασμένη. Και ένα σημαντικό κομμάτι της θυμίζει αυτό που βλέπουμε εκλογικά στην Τουρκία του Ερντογάν».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη του κ. Καρατράντου για το τρίπτυχο Τραμπ – Τουρκία – Ελλάδα. «Σίγουρα ο Τραμπ θεωρεί την Τουρκία μια περιφερειακή δύναμη. Αυτό που μετράει για τον πρόεδρο των ΗΠΑ είναι η σκληρή ισχύς και η Τουρκία είναι μια τέτοια περίπτωση. Από την άλλη, η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε έναν στρατηγικό εταίρο. Και οι βάσεις μπήκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας Τραμπ. Η αναβάθμιση της αμυντικής συνεργασίας μας δημιουργεί μια αίσθηση σταθερότητας. Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι ο Τραμπ θα ήθελε να ανοίξει ένα νέο μέτωπο. Θέλει ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Και ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο δεν θεωρώ ότι στο τρίγωνο ΗΠΑ – Ελλάδα – Τουρκία, η Ελλάδα θα ριχτεί» καταλήγει ο κ. Καρατράντος.

