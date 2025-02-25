Ερντογάν: «Η Τουρκία είναι αυτή που θα σώσει την Ευρώπη από τα αδιέξοδά της» 

«Μόνο η Τουρκία μπορεί να σώσει την ΕΕ από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται στην οικονομία, στην άμυνα και στην πολιτική», τόνισε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφερόμενος στις σχέσεις της χώρας του με την Ευρώπη, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ, Μανώλης Κωστίδης.

«Δίνουμε σημασία οι σχέσεις μας με την ΕΕ, να φτάσουν στους ρυθμούς του παρελθόντος. Οι εξελίξεις στη Συρία, όπως και οι συζητήσεις που γίνονται στα πλαίσια του πολέμου στην Ουκρανία, επιβεβαιώνουν πως η Ευρώπη έχει ανάγκη την Τουρκία. Όμως θέλω να το πω ξεκάθαρα πως μόνο η Τουρκία μπορεί να σώσει την ΕΕ από το αδιέξοδο που βρίσκεται στην οικονομία, στην άμυνα και στην πολιτική. Θα τη σώσει η πλήρης ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ. Στην Ευρώπη που γηράσκει η δημογραφία της, όπως και η οικονομία της, θα δώσει νερό ζωής η ένταξη της Τουρκίας, η πλήρης ένταξη της Τουρκίας. Όσο η ΕΕ αντικρίσει νωρίτερα την πραγματικότητα, τόσο καλύτερα θα είναι γι αυτήν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες έρευνες για πόντιση καλωδίου

Εν τω μεταξύ, ανοικτό αφήνουν τουρκικές πηγές το ενδεχόμενο να προχωρήσει η Άγκυρα σε νέες έρευνες για την πιθανότητα πόντισης καλωδίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη.

«Δεν πρέπει να δημιουργούνται αχρείαστες εντυπώσεις. Θα εξαρτηθεί από την κατάσταση. Είναι γνωστή η θέση μας σχετικά με την υφαλοκρηπίδα μας, την οποία έχουμε κοινοποιήσει στον ΟΗΕ, όπως και σχετικά με τις δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν εκεί», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Πρόωρα πανηγύρια για το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης των ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη

Παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ διέψευσαν εχθές ξεκάθαρα τις φήμες περί κλεισίματος της βάσης των ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έχουν ξεκινήσει πρόωρα τα πανηγύρια.

Όπως αναφέρει το τηλεοπτικό δίκτυο Haber Global, «σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ελληνικού Τύπου, μετά από το αίτημα του Ερντογάν και του Πούτιν, οι ΗΠΑ θα κλείσουν την τεράστια βάση της Αλεξανδρούπολης».

«Υπήρχε μια συζήτηση πως ο Τραμπ θα αποσύρει τα στρατεύματά του από την Αλεξανδρούπολη. Ο υπουργός Εξωτερικών…, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ διαψεύδει αυτές τις φήμες. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο δηλαδή», προσθέτει το τουρκικό δίκτυο, ωστόσο συνεχίζει:

«Η Αλεξανδρούπολη υπήρχε για την Ουκρανία. Για τη μεταφορά δυνάμεων εκεί. Εμείς είχαμε δίκαιες ανησυχίες, δίπλα μας είχαν εγκατασταθεί τόσες δυνάμεις. Εννέα βάσεις στην Ελλάδα. Οι 4 του ΝΑΤΟ και 5 αμερικανικές βάσεις».



Η Τουρκία ναυπηγεί εθνικό καταδρομικό αντιαεροπορικής άμυνας

Στο προσκήνιο έχει επανέλθει εν των μεταξύ και το θέμα της Γαλάζιας Πατρίδας, με τα τουρκικά μέσα να αναφέρονται στο καταδρομικό αντιαεροπορικής άμυνας που ναυπηγεί η Τουρκία.

«Η Τουρκία δίνει μεγάλη σημασία στη Γαλάζια Πατρίδα. Γι' αυτό ναυπηγεί το καταδρομικό αντιαεροπορικής Άμυνας TF-2000 το οποίο θα διαθέτει σημαντικά οπλικά συστήματα», αναφέρει σε ρεπορτάζ της η A Haber.

«Με το ΤCG Anadolu και το νέο αεροπλανοφόρο θα αλλάξουν οι ισορροπίες δυνάμεων στις θάλασσες. Η αντιαεροπορική άμυνα στις θάλασσες θα επιτευχθεί με το καταδρομικό αντιαεροπορικής άμυνας που ξεκίνησε η ναυπήγηση του τον Δεκέμβριο του 2024. Το TF-2000 θα παρέχει αντιαεροπορική άμυνας σε μεγάλη εμβέλεια. Το συγκεκριμένο πλοίο με το εξελιγμένο σύστημα σόναρ θα έχει ανθυποβρυχιακή προστασία που θα φτάνει τα 73 μίλια. Το συγκεκριμένο πλοίο θα έχει μήκος 149 μέτρα και πλάτος 21.3 μέτρα θα διαθέτει τους αντιαεροπορικούς εθνικούς πυραύλους Αtmaca, Gezgin, Siper, Θα διαθέτει επίσης τις εθνικές τορπίλες Kovan. Τις εθνικές κυψέλες εκτοξεύσεις πυραύλων ΜIDLAS. To πρώτο πλοίο TF-2000 αναμένεται να είναι έτοιμο το 2030».

